MADRID, España.- La tormenta tropical Idalia ganó en organización e intensidad en la madrugada de este martes para convertirse en el tercer huracán de la actual temporada ciclónica.

Según reciente información del Centro Nacional de Huracanes (NHC), seguirá intensificándose rápidamente hasta convertirse en un huracán extremadamente peligroso antes de tocar tierra el miércoles en Florida.

Hurricane #Idalia Advisory 11: Idalia Now a Hurricane. Expected to Rapidly Intensify Into an Extremely Dangerous Major Hurricane Before Landfall On Wednesday. https://t.co/tW4KeGe9uJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2023