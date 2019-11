ICE libera al rapero cubano Henry Lazo

WASHINGTON, Estados Unidos.- En la noche de este miércoles fue liberado el rapero cubano Henry Lazo, quien se encontraba detenido en un Centro de Migración de San Diego, California, desde el propio día en que le fue notificada la suspensión de deportación tras la negativa del proceso de asilo político.

El artista dijo a CubaNet vía telefónica, desde el edificio Migratorio Federal en el centro de la ciudad de San Diego: “estoy bien y más ahora que puedo trabajar en lo que quiero, aunque no puedo salir de California si primero no me dan un permiso de salida. Pero ahora estoy aquí porque el Consulado de Cuba me acaba de retener el pasaporte, después de cancelarlo, y además me prohibieron la entrada a Cuba totalmente, nunca más puedo entrar a mi isla porque el consulado cubano le dijo a las autoridades de Estados Unidos que yo tenía influencias terroristas, y que ellos no aceptan personas terroristas”.

Y agregó: “la dictadura dice que yo tengo vínculos con la mafia cubano-americana, cosas que no son ciertas, porque realmente yo soy un artista, y eso es una gran locura de ese régimen”.

Henry Lazo dice no importarle haber sido desterrado de su Patria, pues cree que, con esta medida, después de que el régimen lo encarcelara “un año, por gritar la verdad sobre el dictador Fidel Castro, y ahora decir en un consulado americano que soy un terrorista sin tener alguna prueba sobre mí, basta para demostrar hasta donde pueden llegar las autoridades de la Isla en materia de mentira y represión”.

Lazo asegura que se quedará en el estado de California junto a su novia y que pretende recuperar lo que siempre a anhelado, la música.

“Voy a recuperar mi carrera como músico, que me lo quitaron los Castro, y aquí estaré tratando de realizar mi sueño, que es lo más grande que tiene un ser humano, y abriéndome un espacio. Quiero ir a la Florida, tengo invitaciones en varios programas, y quisiera hacer algo de mi música en ese estado porque allí tengo también a buena parte de mi público, el exilio que me sigue y que escucha mi música crítica”.

Selló su conversación con este diario enviándole un mensaje a artistas cubanos partidarios del régimen.

“Con nombres y apellidos, a Gente de Zona, a Haila, al Chacal y a Yomil y el Dany, que son los mayores oficiales del G2 cubano dentro de la cultura cubana, y son los que están traicionando a su Patria, a su público y a seguidores que no son comunistas. Lo que ellos están haciendo, el día que esa dictadura se caiga, también debe ser juzgado. Apoyar un sistema que hace más de 60 años está matando a un pueblo de hambre y viola sus derechos humanos te hace parte de la corrupción, eres tan violador como ellos”.

El rapero cubano agradeció a todas las personas que se han preocupado por su causa y a los artistas contestatarios les dijo que luchen sin miedo como lo hacía él.

“Digan la verdad con nombres y apellidos, digan quiénes son los culpables de tanto mal: Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y toda esa bola de asesinos que están con la dictadura. Y no se limiten, háganlo por su arte y por su Patria, un día se nos va a devolver todo lo que hemos podido cosechar, porque el futuro de una nación está en artistas como nosotros, críticos, que llevan mensajes al pueblo. Nuestra música no es para que la gente baile, sino para que tengan una reflexión humana”.

CubaNet se contactó con Carmen Susana Martínez, madre del artista y quien reside en Cuba, y dio las gracias a todos los medios y personas que se hicieron eco del caso de su hijo. “Fue inmensa la alegría al conocer que mi hijo era libre, eso me emocionó mucho, pues hemos sufrido y padecido por todo lo que le hicieron aquí en Cuba, estoy muy contenta con tanto apoyo”.