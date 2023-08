MADRID, España.- La ONG Human Rights Foundation (HRF) hizo un llamado al régimen de la Isla pidiendo la liberación del artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que esta semana cumplió 750 días en prisión; más de dos años.

“Hoy se cumplen 750 días de detención arbitraria de @LMOAlcantara, destacado artista y disidente cubano que fue detenido durante las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J)”, señaló desde Twitter la organización sin fines de lucro.

2/ Last week, Alcántara ended a 15-day hunger strike demanding his release. He is currently weak and his physical condition continues to deteriorate, but continues to be undeterred. https://t.co/i5BeUaSan3

Vale recordar que por intentar unirse a las manifestaciones populares en el Malecón habanero, el artivista fue sentenciado en junio de 2022 a cinco años de cárcel, tras un juicio desarrollado a puerta cerrada, donde se le acusó de los presuntos delitos de desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria.

En la misma red social Human Rights Foundation recordó que recientemente Otero Alcántara realizó una huelga de hambre (la sexta que realiza desde que fue encarcelado) de 15 días que lo ha dejado débil, y “su condición física continúa deteriorándose, pero sigue sin desalentarse”.

Asimismo, HRF destacó que en octubre de 2021 presentó una petición al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria en nombre de Luis Manuel Otero Alcántara, y poco más de un año después recibió una decisión favorable que declaraba arbitraria su detención. Pero el régimen cubano aún no lo ha liberado.

3/ In October 2021, HRF filed a petition to the UN Working Group on Arbitrary Detention on behalf of Alcántara, and just over a year later received a favourable decision declaring his detention arbitrary. But the Cuban regime has yet to release him. https://t.co/iHbWO1Sruf

