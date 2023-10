LA HABANA, Cuba.- El 27 de octubre de 1992 ocurrió uno de los crímenes de odio más sonados en la historia de las fuerzas armadas estadounidenses. Allen R. Schindler Jr., un suboficial operador de radio de tercera clase, fue asesinado en un baño público de la localidad de Sasebo, ciudad de Nagasaki, por su compañero de tripulación, Terry M. Helvey, con la complicidad de otro soldado, llamado Carlos Vins.

Los episodios de acoso habían comenzado un tiempo antes, con provocaciones abiertas o veladas y bromas pesadas. El joven había denunciado esas acciones e iniciado el proceso de separación de la Marina, pero fue obligado a esperar el licenciamiento en su puesto.

El asesinato de Schindler impresionó incluso a los expertos, debido a la violencia y el ensañamiento mostrados por el atacante. Según el informe forense, Terry M. Helvey pisoteó el cuerpo del joven hasta matarlo, provocándole todos los traumas imaginables. El rostro de Schindler quedó desfigurado a tal punto que su madre solo pudo identificarlo por el tatuaje que llevaba en el brazo. El médico forense comparó las heridas en el cuerpo del joven con las de una persona pisoteada por un caballo, y concluyó que las del telegrafista eran peores.

Helvey, el asesino, se habría salido con la suya de no haber sido por un testigo clave: Jonathan Witte, quien presenció el ataque y corrió a buscar a los patrulleros. Los oficiales del ejército se negaron a hablar del caso y a publicar el informe de la policía japonesa. También negaron haber recibido reportes de acoso por parte de Schindler.

El homicida fue condenado a cadena perpetua y su cómplice a 78 días con separación definitiva de la Marina. La madre de Allen R. Schindler se convirtió en una activista por los derechos de la comunidad LGBTI, mientras que en 1994 el ejército promulgó la política “Don´t ask, don´t tell” (No preguntes, no lo cuentes) mediante la cual se prohibía a los miembros homosexuales del ejército hablar sobre su orientación sexual.

Dicha política fue sancionada en 2011 por el entonces presidente Barack Obama, tras haber sido revocada por la Cámara de Representantes y el Senado.

