MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) repatrió este domingo a 40 migrantes cubanos.

La deportación estuvo a cargo de la tripulación del guardacostas Paul Clark, según dio a conocer la USCG a través de la red social Twitter.

La publicación, acompañada del hashtag #DontTakeToTheSea, indicó a los familiares de los balseros repatriados que podían obtener información ante un representante local.

“Familiares en Estados Unidos preguntando por posibles familiares interceptados en el mar, por favor, contacten a su representante local de EE. UU.”, precisa el tuit.

