Guantánamo: Restaurantes cerrados por falta de comida

GUANTÁNAMO, Cuba. – La situación era evidente este viernes en el restaurante de la Feria El Guararey del reparto Pastorita, situado en el noroeste de la ciudad. Al presentarnos allí preguntamos por qué no estaban prestando servicios y una camarera nos respondió que desde hacía tres días no había comida.

Igual situación pudimos apreciar en el restaurante “La cienfueguera”, ubicado en la calle 16 norte y el 2 Oeste, en el reparto Caribe. Allí fuimos sobre las 7:45 p.m. de este viernes y nos dijeron que estaban cerrados. Al preguntar por la causa y hasta cuándo iban a estar cerrados, un dependiente nos dijo que no había comida y que no podía decirme hasta cuándo estarían en esas condiciones.

En el restaurante “El Bosque”, situado en la calle 9 Oeste y Bernabé Varona, al cual llegamos a las 8:32 p.m., la dependienta que nos atendió nos dijo que ya habían cerrado, aunque al mirar hacia el interior nos percatamos de que no había ningún comensal en el salón.

De regreso a mi casa decidí contactar vía telefónica con otros restaurantes de la ciudad y llamé a “La Avellaneda” (Teléfono 21324644), uno de los más populares debido a la calidad de su cocina y a los bajos precios, pero nadie respondió la llamada a pesar de que todavía no eran las 9:00 p.m. Lo mismo me ocurrió pocos minutos después al llamar al restaurante “Baitiquirí” (21382904), situado en el reparto Santa María, y al “Jaibo” (2132 4453), sito en la Avenida Camilo Cienfuegos y el 9 Oeste.

Sin embargo, al llamar al restaurante “El caracol”, situado en la calle Martí, número 218, en Baracoa, quien nos atendió nos dijo que en ese momento estaban ofertando bistec de carne de res, filetes de varios tipos de pescado, carne de cerdo frita y asada, camarones, langosta, y pollo. Al parecer, esta oferta se debe a que ese municipio tiene una alta incidencia en el turismo.

En horas de la mañana de este sábado 6 de abril, el restaurante “Noche azul”, situado en la calle Paseo y San Lino estaba cerrado. Al preguntarle a uno de los trabajadores, nos respondió que no había comida. En igual situación se hallaba el restaurante “Los Corales”, especializado en productos marinos. En “La bodeguita de Paseo”, una cuadra más abajo, una dependiente me informó que si quería comer tenía que pasar por allí a las 11 a.m. para preguntar si iban a abrir porque a esa hora -9.30 a.m.- no había nada decidido.

Pasadas las 6:00 p.m. el restaurante “Las Antillas”, sito en la Avenida Cienfuegos y Pedro A. Pérez, estaba cerrado. Lo mismo ocurría con los restaurantes “La Avellaneda”, “Venus” y “La criolla”, todos en el centro de la ciudad.

Restaurante "Las Antillas" cerrado (Foto del autor) Este cartelito en la puerta de entrada del restaurante Las Antillas ya es habitual (Foto del autor)

Por su parte el restaurante “Bodegón el León de Oriente” sólo estaba ofertando pollo -no había cerveza- y la taberna “El saltadero” solo bistec de cerdo. Ambos están situados en los alrededores del parque “24 de febrero”.

Incluso la pizzería “Génova”, sita en la calle Pedro A. Pérez entre Crombet y Emilio Giro, y la cafetería aledaña estaban cerradas pasadas las 6:00 p.m.

Pizzería Génova y cafetería aledaña cerradas (Foto del autor) Pizzería "Génova" cerrada (Foto del autor)

En todo el centro de la ciudad el único restaurante que estaba brindando servicio era el “1870”, situado en el parque José Martí, pero este cobra en divisas.

En múltiples ocasiones los restaurantes estatales guantanameros cierran y justifican la falta de servicios aduciendo que no hay agua, que los equipos de refrigeración están rotos, etc., pero en las actuales condiciones sus empleados y administradores han tenido que reconocer que no tienen alimentos.

Por esa misma razón, la “Noche guantanamera”, que habitualmente se celebra dos sábados al mes, ha tenido que ser suspendida.