Granma es el campeón de la pelota cubana

LA HABANA, Cuba.- Se hizo realidad la hazaña. Con un cerrado marcador de tres carreras por dos, Granma acaba de ganar la 56 Serie Nacional de Béisbol. Lo que parecía imposible ocurrió hoy y los Alazanes pueden sentirse orgullosos de una titánica cruzada en la cual contaron tres victorias consecutivas frente a la poderosa novena de Matanzas, más los últimos cuatro juegos disputados al actual campeón, Ciego de Ávila.

A pesar de la importancia del encuentro, Granma no contó con sus mejores lanzadores. El coach Carlos Martí eligió como abridor a Leandro Martínez, quien estuvo bien durante el primer tercio del juego. En la cuarta entrada, no obstante, perdió la zona de strike, llenó las bases y permitió que los Tigres tomaran ventaja. Con el inning todavía complicado, fue sustituido por el relevista César García, un pitcher sin grandes actuaciones pero que logró cerrar la muralla a la escuadra dirigida por Roger Machado.

Los granmenses también aprovecharon el extravío del pitcheo avileño. El abridor Erlys Casanova, luego de propinar tres boletos consecutivos, fue reemplazado en el cuarto capítulo por José Ángel García, quien dio un tremendo cero tras regalar otra base que impulsó la primera carrera de los granmenses.

En la séptima entrada, con el marcador 2 por 1 favorable a los Tigres, un error del inicialista avileño embasó al granmense Guillermo Avilés. El sacrificio de Frank Camilo Morejón con un toque de bola, dejó al corredor en la intermedia para que la joven promesa, Yoelkis Céspedes, pegara el hit que impulsó la carrera del empate.

Con juego nuevo, Carlos Martí confió en el lanzador Miguel Lahera para cerrar el encuentro. No hubo oportunidad para los bateadores de Ciego de Ávila. También el pitcheo de José Ángel García hizo aguas en el octavo capítulo. Después de otro festival de boletos que llenó las bases, Alfredo Despaigne efectuó el “pisa y corre” que puso el marcador 3-2 para la victoria definitiva de Granma.

Un triunfo histórico para el equipo de Oriente, donde mucho influyeron los refuerzos tomados de otras provincias, en especial Frank Camilo Morejón, que jugó con los Alazanes como si fuera la novena de toda su vida. Igualmente decisivos fueron Miguel Lahera (Artemisa), Yordan Manduley y Yunior Paumier (ambos de Holguín).

La 56 Serie Nacional recién concluida estuvo llena de sorpresas. Industriales cayó antes de los play off, Camagüey alcanzó un histórico sexto lugar y Holguín se reveló como uno de los equipos que podría lograr mayor protagonismo en próximas ediciones. La victoria de Granma constituye una prueba indiscutible de cuánto ha cambiado el béisbol cubano. Por primera vez Occidente no disputó el título nacional y los jugadores más jóvenes y prometedores no pertenecen a las canteras de Industriales.

Carlos Martí nunca ha estado entre los directores más controvertidos o aclamados; sin embargo, ha demostrado que sabe dirigir no solo a los peloteros hechos en su provincia, sino a los refuerzos. Aunque no tenga experiencia en la arena internacional, no es de extrañar que muchos lo consideren una apuesta segura para dirigir al equipo Cuba en la próxima Serie del Caribe.