General que lideró intento golpista del ´92 con Chávez es torturado por el régimen

MIAMI, Estados Unidos.- El mayor general venezolano (Ej) Miguel Eduardo Rodríguez Torres, uno de los líderes que participó en la intentona golpista de Hugo Chávez en 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez se encuentra detenido e incomunicado, según reportó este viernes Infobae.

Hace 55 días, desde el 28 de abril, que la familia de Rodríguez Torres no sabe dónde está. Nadie lo ha visto, y no ha habido ninguna llamada telefónica, ningún custodio dice si está en DGCIM, Ramo Verde o Sebin. Su expediente dice que fue trasladado desde DGCIM hasta el Regimiento 35 de la Policía Militar en Fuerte Tiuna, sin embargo, su abogado no lo puede certificar porque tampoco le han permitido verlo o hablarle.

El general, que hasta 2014 fue el poderoso ministro del Interior, tiene problemas de salud, por lo que sus médicos habían ordenado su traslado al hospital para intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos.

No obstante, no solo no recibe atención médica, sino que su familia señala que su caso “ha estado plagado de vicios, de retardos procesales, denegación de justicia y de violación al derecho a su defensa”.

De acuerdo a la nota de Infobae no hay en Venezuela ni siquiera una fe de vida del Mayor General, y su familia ha denunciado que no les dan respuesta a pesar de que se han enviado comunicaciones tanto a la Fiscalía Militar como a la Fiscalía de Derechos Fundamentales, a la Defensoría del Pueblo y al propio Tribunal de Control y Garantías que es el garante de su seguridad.

El pasado 7 de junio, incluso, se ejerció un recurso de Hábeas Corpus para que las autoridades judiciales realicen las actuaciones necesarias para dar con su paradero, pero el gobierno no responde, y la familia ya exige una fe de vida.

El ex alcalde distrital del Alto Apure, Jorge Rodríguez, es el padre de Rodríguez Torres y exige una fe de vida y el derecho a visitarlo. “Vengo a denunciar ante Venezuela y el mundo la desaparición forzada de mi hijo. Hemos ido a los diferentes sitios de reclusión y no nos dan respuesta”.

Por su parte, la madre del militar desaparecido, Jeninie de Rodríguez, aseguró: “No sé de mi hijo. Ni siquiera los abogados lo han podido ver. Le pido a quienes tienen injerencia en este caso que me ayuden”.

Rodríguez Torres jamás imaginó que la revolución que ayudó a instalar y consolidar hoy lo tuviera en paradero desconocido, y que, además, hubiera detenido y torturado a su pareja.

Rocío Ramírez, la pareja sentimental de Rodríguez Torres, fue detenida hace unas semanas por funcionarios de la DGCIM, incomunicada y luego presentada en el tribunal 45 de Control del Área Metropolitana de Caracas. La Fiscalía 38 con competencia nacional pidió privativa de libertad y permanece recluida en la sede de la DGCIM, reza el informe de Infobae.

Varios testigos aseguraron que el sábado 18 de mayo por la noche una mujer fue llevada a la sede de la DGCIM, y varios días después trasladada internamente de un lugar a otro, en silla de ruedas y visiblemente golpeada, brutalmente. Según los testigos, la mujer gritó con todas sus fuerzas que ella era la esposa de Rodríguez Torres, que estaba allí secuestrada y pidió auxilio.

La detención de Ramírez, dice Infobae, “habría sido por la presunción de que estaba planificando un plan de fuga para su pareja, para lo cual habría convencido para que participara al sargento Luis Armando Monsalve Estaba, custodio de ese centro de Inteligencia, quien al ser descubierto fue detenido, torturado y en el marco de un sórdido hecho que no está claramente establecido se habría suicidado lanzándose del piso tres del edificio de la DGCIM, en Boleíta, en Caracas el 14 de mayo.