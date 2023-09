LA HABANA, Cuba.- “No seré una estrella de rock, seré una leyenda”, aseguró un joven llamado Farrokh Bulsara, nacido en el protectorado británico de Zanzíbar. Estuvo convencido de que su nombre sería recordado por generaciones y que sus canciones le sobrevivirían, inmunes al paso del tiempo, al olvido y a la efímera algarabía de las modas.

La historia de la música tiene un antes y un después de Queen, así como Queen, no obstante haber sido fundada por excelentes músicos, debe su inmortalidad a aquel niño de Zanzíbar que, una vez en el rudo y glamoroso Londres, adoptó el nombre artístico de Freddie Mercury: cantante de altísimos quilates, músico, compositor, genio —a veces dulce, a veces intratable—, showman, voraz libertino y un ser humano de extraordinaria grandeza.

Entre tantos vocalistas de rock que sabían imponerse sobre el escenario, Freddie sobresalió, además, por su manera de hipnotizar, guiar y dominar al público. Era pletórico y enérgico. Su techo era la perfección y por ello, más que conciertos, ofrecía espectáculos, daba igual si tocaban en un pub o en el Wembley Stadium ante decenas de miles de fanáticos.

Hoy Freddie Mercury cumpliría 77 años y siguen apareciendo historias, testimonios de quienes tuvieron lugar en su círculo más íntimo, porque a la leyenda que disfrutaba con la adoración que le profesaban las multitudes, muy pocos llegaron a conocerla en su dimensión humana.

Freddie compuso varios de los hits más trascendentales de la banda, entre ellos “Love of my life”, “Somebody to love”, “Killer Queen” y “Bohemian Rhapsody”, infaltables en cualquier compilatorio de grandes éxitos. Son canciones que reflejan su genio y sensibilidad, pero también marcadas por su viaje personal a través de la fama, el matrimonio, la traición, la soledad y la jungla que ha sido la industria de la música.

El todopoderoso Freddie irrumpió a lo grande en el panorama del rock junto a Queen, y se despidió del mismo modo junto a otra figura mítica: la soprano Montserrat Caballé, con quien compartió el mega éxito “Barcelona”, la canción más memorable jamás escrita con motivo de unos Juegos Olímpicos.

En los últimos años, la trayectoria de Freddie Mercury y Queen ha sido recreada en dos excelentes audiovisuales: el documental Who wants to live forever (2016) y el largometraje Bohemian Rhapsody (2018). Este último fue supervisado paso a paso por los miembros sobrevivientes de Queen, en particular Brian May.

Ambos materiales ilustran para las nuevas generaciones el legado invaluable de la banda y su inolvidable frontman. Hoy en todo el mundo se alzan las copas otra vez para desearle larga vida al rey, donde quiera que esté.