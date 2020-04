Florencia Kirchner: en Cuba la Internet “no anda bien por el bloqueo”

MIAMI, Estados Unidos.- Florencia Kirchner, la hija de la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, regresó al país luego de un año de tratamiento médico en Cuba y dijo que se “guardó” en la Isla comunista luego de enfermar porque “tenía dos jueces haciendo lo que querían” con ella, informó el diario argentino La Voz.

La hija de la expresidenta argentina, que denunció “una persecución judicial” contra su familia, enfrenta en la Justicia de su país “imputaciones en las causas Hotesur y Los Sauces, acusada de integrar una presunta asociación ilícita (con su mamá y su hermano Máximo entre otros) y de realizar supuestas maniobras de lavado de dinero”, reza la nota.

En una entrevista concedida al llegar a Argentina, Florencia aseguró que en su contra “había un ensañamiento judicial, me mandaban policías a mi casa, parecía que todas las semanas iba a pasar algo, tenía dos jueces haciendo conmigo absolutamente lo que querían. Eso fue lo que me enfermó a mí. Obvio que lo mediático sumó un montón porque ya no era como antes que te sacaban en una nota, qué se yo… Yo, de que me inventen cosas y me agredan estoy acostumbrada desde que soy menor de edad”.

Según Florencia Kirchner el “ensañamiento” con ella fue más fuerte “porque soy la hija más chica, porque saben que mi vieja siempre del (Instituto) Patria venía siempre para mi casa a verme a mí y a Helena. Hay una relación muy cotidiana con mi mamá por fuera de discutir política u otras cosas. Y se la empezaron a dar por ahí. Creo que hubo una persona que era diputada y en su momento dijo le pegaron por donde más le duele”. Sin embargo, la hija de Cristina Fernández desestimó la acusación en su contra.

Desde el pasado año Florencia Kirchner se refugió en Cuba, y ante el requerimiento del Tribunal Oral Federal 5, “los médicos cubanos que la atendieron enviaron una carpeta con consideraciones generales sobre la enfermedad que sufre”, diagnosticada de un trastorno de estrés postraumático y un linfedema ligero de miembros inferiores.

En la entrevista Florencia Kirchner aseguró que “ahora estoy creo que mejor, por supuesto, por algo estoy de regreso acá. Tengo mis días también. Deprimida ya no estoy. Estoy cerrando algunas cosas, pero deprimida ya no estoy”.

Y agregó: “Cuando te persiguen políticamente, nadie te quiere cerca. De golpe yo quería empezar y no se podía. Tuve períodos de depresión hasta que me empezó a hablar físicamente el cuerpo con cosas que me empezaron a pasar, una somatización. Ahí fue como de golpe tenía dos meses en los que andaba y tres meses en los que caía”.

Florencia Kirchner se refirió en su entrevista a la Internet en Cuba, en medio de una anécdota de las pasadas elecciones presidenciales cuando Alberto Fernández ganó con Cristina Fernández como vicepresidenta.

“El día que ganó Alberto fue muy gracioso porque en Cuba no está andando muy bien internet por todo el tema del ‘bloqueo’. Justo ese día venía andando re bien y se empezó a cortar. Fue muy loco, no pude dormir, me emocioné mucho y hablé con mi hermano. A su vez, fue como que me sorprendió porque yo estaba muy desconectada y había mucha polarización”.