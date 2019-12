Festival VISTA se celebra en Miami el próximo 14 y 15 de diciembre

MIAMI, Estados Unidos.- “En solidaridad con los artistas, escritores y activistas de la sociedad civil encarcelados, ‘regulados’ y sitiados en Cuba, y con la Venezuela avasallada por el régimen castrochavista”, se celebrará en la ciudad de Miami los días 14 y 15 de diciembre la edición XI del Festival de Arte y Literatura VISTA.

La nueva edición, que tendrá lugar en el Museo de la Diáspora cubana (American Museum of the Cuban Diaspora), será patrocinada por el Instituto La Rosa Blanca, Foundation for Human Rights in Cuba, Fundación Rescate Jurídico, American Museum of the Cuban Diaspora, El Dorado Furniture y Vista Larga Foundation.

Las jornadas integrarán en sus actividades presentaciones de libros, música, conversatorios, paneles de debate y el documental Amir Valle, vida y coherencia.

Así mismo, en VISTA 2019 se realizará un sorteo humanitario del proyecto Puente a la Vista, en beneficio del escritor, abogado y periodista de CubaNet Roberto Quiñones Haces. Al cierre del evento el sorteo, desarrollado por ambos días, entregará a cinco ganadores ejemplares de la segunda edición del libro de relatos La chica de nombre eslavo, de la autoría del propio Quiñones.

De acuerdo a una nota de prensa, en el Festival se presentarán “reconocidos creadores, activistas y analistas, entre quienes se encuentran Amir Valle, María Werlau, Carlos Alberto Montaner, Luis Felipe Rojas, Odalys Interián, José Hugo Fernández, L. Santiago Méndez Alpízar, Félix Rizo, Madeleine Pedroza, Rubí Arana, Eduardo Casanova, Mario Félix Lleonart, Ivette Fuentes”, entre muchos más.

El Festival VISTA da a conocer el trabajo de escritores, editores y artistas de Cuba, fundamentalmente independientes, en interacción con colegas de otras ciudades y regiones. Así mismo, aspira a ofrecer un espacio de continuidad e intercambio a individuos, editoriales y organizaciones cuya labor cultural constituya un aporte comunitario y merezca apoyo y reconocimiento.

Hasta la fecha, y desde su creación en diciembre de 2014, VISTA se ha celebrado en tres países: Estados Unidos, Colombia y Cuba.