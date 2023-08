MADRID, España.- Activistas cubanas defensoras de la mujer denunciaron al régimen cubano en Ginebra por no cumplir sus compromisos en la lucha contra la violencia de género y su negativa a aprobar una Ley Integral contra la violencia de género en Cuba con el apoyo de la sociedad civil.

En representación del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), su coordinadora general, Yanelys Núñez, participó este miércoles en las pre-sesiones del Examen Periódico Universal (EPU), el cuarto al que se someterá el Gobierno cubano en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde allí, Núñez demandó al régimen por las razones mencionadas.

#PS44 @AlasTensas addressed the issue of #genderbasedviolence in 🇨🇺. They recommended approving a comprehensive law against #GBV drafted with the participation of feminist activist. #humanrights #Cuba #UniversalPeriodicReview pic.twitter.com/dHcRzSYFGC

— UPR Info (@UPRinfo) August 30, 2023