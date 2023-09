LA HABANA, Cuba. – Familiares del preso político Manuel Santana Vega, arrestado el 18 de enero en medio de un operativo policial, exigen a la Seguridad del Estado que libere de inmediato al activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR).

Santana Vega se encuentra actualmente en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, asegurado con la medida cautelar de prisión provisional. En estos momentos la Fiscalía le solicita 10 años de privación de libertad por “delitos relacionados con drogas ilícitas o sustancias de efectos similares”, supuestamente por comercializar cannabinoides sintéticos.

No obstante, según denunció la esposa del opositor, Meylan Núñez Mena, tales delitos “falsos” tienen un trasfondo político.

“Días anteriores a los de la detención, el intendente de Santiago de las Vegas lo desafió con botarlo de la funeraria [donde trabajaba] y él hizo una directa en Facebook denunciándolo, en la cual dijo que el presidente municipal del Poder Popular en complicidad con la jueza del Tribunal le querían hacer una jugarreta para devolverlo a la cárcel”, contó Núñez Mena.

“Aquí todo el mundo sabe en su barrio, Santiago de las Vegas, que él está constantemente desafiando a la Policía, al Gobierno; entonces como nunca lo han podido doblegar, no lo han podido señalar con un dedo, no lo han podido tener en sus manos, están haciendo esto”, agregó.

Núñez Mena también contó que el día de la detención de su pareja, agentes del Departamento Técnico de Investigación llegaron “sin presentar un carnet de nada, sin identificarse”. “Quisieron entrar en mi casa sin orden de registro y yo no los dejé entrar hasta que no me enseñaran una”, añadió.

En el cacheo tras la detención, la Policía le incautó a Vega Santana un cuchillo que sería utilizado con fines religiosos en una ceremonia, ese mismo día. Sin embargo, “en la petición fiscal ni siquiera aclaran lo del cuchillo religioso, ni que la suma de dinero encontrada en el registro, un poco más de 130.000 pesos en moneda nacional, provenía de la venta de su moto de gasolina”, aclaró Núñez Mena.

“Yo pido que se haga algo, que se haga justicia, mi esposo es un patriota, un luchador; y exijo su libertad y la de todos los presos políticos”, pidió finalmente la esposa del activista.

Recientemente, Santana Vega denunció desde la cárcel que se estaba “cocinando un plan macabro” en su contra, al tratar de vincularlo al tráfico de drogas para desacreditarlo moralmente ante la oposición y, de paso, llevarlo ante un tribunal controlado por la Seguridad del Estado.