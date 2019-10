Familiares de José Daniel Ferrer exigen al régimen fe de vida del opositor

SANTIAGO DE CUBA.- La familia de José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU (Unión Patriótica de Cuba), exigen al régimen cubano una prueba de vida del opositor y de los otros tres activistas detenidos, después de que hoy, martes 15 de octubre, negaran por tercera vez una visita a Ferrer en la prisión Aguadores, donde según el Ministerio del Interior (MININT) lo tienen recluido.

Cuando Nelva Ortega, esposa del líder opositor, y dos de sus hijos se dirigieron este martes a la prisión Aguadores, el oficial que recibe a los familiares de los presos en la puerta les dijo que José Daniel Ferrer no aparecía en ninguno de los destacamentos. Luego, el oficial llamó a sus superiores, quienes se presentaron a los 40 minutos y confirmaron que era imposible verlo.

Nelva Ortega explicó a CubaNet que ante tanta manipualción exigió una fe de vida de su esposo, y que cuando se dispuso a salir del centro penitenciario la violentaron a modo de represalia. Según contó, trataron de desnudarla para “revisarla”.

“Yo me resistí, y cuando logré salir llamé rápidamente a la sede de la UNPACU para explicar lo sucedido pero una decena de policías se me abalanzó encima, me quitaron el teléfono móvil y me advirtieron que tenía prohibida la entrada a la prisión por un año”, lamentó Ortega.

“Al final subimos al vehículo que habíamos alquilado y nos detuvieron, condujeron al chofer a la prisión y allí le amenazaron por segunda vez, luego fue liberado y fue cuando regresamos a la casa”, agregó

En sus declaraciones también relató que ayer 14 de octubre resultaron detenidos ella, José Daniel Ferrer (hijo), Fátima Ferrer y Daniel Ferrer (de cuatro meses de nacido), cuando se dirigían a varias instituciones del MININT para obtener alguna información del líder opositor y de los otros tres activistas detenidos.

Ortega contó a CubaNet que fueron interceptados en la vía pública por dos autos, uno de patrulla y otro de la guardia operativa de la Seguridad del Estado. Los oficiales ordenaron detenerse al chofer del vehículo donde se encontraban (el mismo que fue detenido hoy), les bajaron del auto y les mantuvieron retenidos por más de una hora. Junto a ellos se encontraba el activista Ebert Hidalgo.

“El jueves pasado el oficial Roberto me dijo que mi esposo había sido trasladado para Aguadores bajo prisión preventiva, y que tendría una visita al otro día de 30 minutos. Cuando le pedí el documento legal me dijo que ayer lunes podía ir a buscarlo. No me lo dieron entonces, hoy tampoco”, denunció Nelva.

Según Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel Ferrer y expreso político, “las autoridades no han negado que se encuentre en Aguadores, pero tampoco han dado fe de vida, en pocas palabras los familiares de los detenidos desconocemos su paradero exacto. No ha habido constancia de que estén en ninguno de los lugares que dice la policía política. Esto es un secuestro, una desaparición forzosa, tememos que estén golpeados, tememos lo peor”, aseguró.

Cuban Prisoners Defenders formuló una denuncia formal contra el régimen de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a causa de esta situación, la que calificó como “el abrumador y horrible caso de José Daniel Ferrer”.

Hoy hace 14 días el Ministerio del Interior detuvo a José Daniel Ferrer y a tres activistas más. Hace al menos 11 días que la Seguridad del Estado mantiene incomunicado a Ferrer. Nelva Ortega, quien también es doctora, dejó clara su preocupación: “mi esposo lleva 14 días sin medicarse, pese a que tiene una gastritis y una úlcera. Nos preocupa también José Pupo, que tiene una discapacidad físico motora y otras enfermedades que deben ser tratadas”.

La organización opositora cubana ha denunciado que el Ministerio del Interior tiene desaparecido a su líder y que quieren fabricar un delito de lesiones para llevarlo a prisión, algo diferente a motivos políticos, porque así se evitarían las condenas de la comunidad internacional.

La UNPACU ha afirmado además que la Seguridad del Estado cubano está ejerciendo presión en vecinos de la comunidad para que den un falso testimonio.