Exigen pena de muerte para culpable por asesinato de joven en Holguín

MIAMI, Estados Unidos. – Vecinos de la barriada de Alcides Pino, en la provincia de Holguín, pidieron justicia y pena de muerte para el culpable del asesinato del joven Daniel Martínez, quien fue encontrado muerto el pasado 7 de enero en un basurero de esa localidad.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la indignación de un grupo de holguineros ante el drama que supuso la muerte de Martínez, de apenas 24 años.

“Así está el barrio de Alcides Pino, indignado con esos criminales. Los llantos desgarradores de los familiares no se me borran de la mente. No creo que tengan problemas para recoger las firmas que su madre quiere para que le den pena de muerte a todos los implicados en este caso tan horrible”, escribió en Facebook Mirelis González, la usuaria que compartió los videos.

Daniel Martínez fue reportado como desaparecido el día 3 de enero, lo que hizo sonar las alarmas en el territorio holguinero. Su cuerpo sin vida fue encontrado luego de que el supuesto asesino se entregara a las autoridades y diera los datos del lugar del crimen.

La crueldad manifiesta en los hechos de sangre ha llevado a los residentes de Alcides Pino a pedir la pena de muerte para los implicados en el asesinato.

“Que maten al asesino”, exigieron los pobladores en presencia de oficiales del Ministerio del Interior (MININT) en Holguín.

“Le negaron ver crecer a sus hijos, dejando una familia devastada por todo lo que le hicieron. Confiamos en la justicia cubana para que les sirva de ejemplo a los ladrones y criminales. Mano dura y pena de muerte, pues eso nos podía ver pasando a cualquiera de nosotros”, agregó Mirelis González.

Aunque las autoridades no han hecho público el móvil del crimen, Dunia Pupo Bermúdez, madre del joven, aseguró que el objetivo era “darle sangre humana a un muerto” y señaló directamente a un babalawo de la zona y a varios de sus ahijados.