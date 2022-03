MIAMI, Estados Unidos. – El reportero y activista cubano Esteban Rodríguez, recientemente exiliado en Estados Unidos, aseguró a CubaNet este jueves que nunca va a cansarse de resaltar el valor de Luis Robles Elizástigui, con quien coincidió en la cárcel del Combinado del Este, en La Habana.

“Luis Robles es uno de los jóvenes que apostó por el cambio y eso le costó su libertad, pero no se arrepiente y siente orgullo de lo que hizo”, aseguró Rodríguez durante una transmisión en vivo de CubaNet.

Asimismo, lamentó que el régimen de la Isla le esté “echando a perder la vida a un joven simplemente por pensar diferente”.

En ese sentido, pidió el apoyo de organizaciones internacionales y gobiernos para visibilizar el caso de Robles Elizástigui y conseguir justicia.

Rodríguez también detalló que tuvo “el placer” de conocer y abrazar al preso político en el Combinado del Este, donde conversó con él durante horas. “Cuando llegué al Combinado del Este los presos me decían que ahí había un joven muy valiente que estaba dando el berro durísimo. Luis incluso se puso un pulóver blanco que decía ‘Abajo la dictadura. No más represión’ y salió para el patio con eso. Eso le costó celda de castigo”, precisó el exprisionero político, uno de los acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro (MSI) en noviembre de 2020.

“Una celda de castigo es un lugar oscuro que no mide más de un metro por dos. Ahí mismo tienes un hueco que funciona como letrina, pero [los carceleros] no te dan agua para echarle a ese baño. La celda tiene una puerta tapiada por la que no entra claridad. La humedad que hay allá dentro es terrible. Debido a su protesta Luis Robles llegó incluso a pasar un mes en este lugar”, lamentó Rodríguez.

“Yo tuve la oportunidad de verlo el día que llegó de la farsa de su juicio, un juicio amañado, una trampa. Él llegó con la cabeza baja, claro, después de haber escuchado que la vista había quedado conclusa para sentencia con una petición fiscal de seis años por propaganda enemiga y dos años por desacato. Me decía: ‘Ocho años por un cartel, por exigir mis derechos, ocho años sin poder estar al lado de mi hijo’”, contó Rodríguez.

Justo este miércoles, trascendió que Robles Elizástigui había sido finalmente condenado a una sanción conjunta de cinco años de privación de libertad.

La notificación de la sentencia, recibida por el abogado de Robles este 28 de marzo, después de tres meses de espera, indica que la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó al joven de 29 años por los supuestos delitos de propaganda enemiga y desobediencia.

