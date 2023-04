LA HABANA, Cuba. — Con el avance de la tecnología y la creciente adopción del comercio electrónico en Cuba se han intensificado los ataques en línea.

En los últimos días se han reportado en la isla varias estafas en el entorno digital relacionadas con tarjetas de banco y saldo móvil que han afectado a numerosos usuarios.

En estos casos, las víctimas suelen sufrir pérdidas económicas significativas que generan un impacto devastador en sus finanzas personales.

Las autoridades cubanas han emitido algunas advertencias y recomendaciones a la población para que extremen las precauciones; sin embargo, buena parte de los engaños se desarrollan en el contexto del mercado informal, lo cual provoca que muchos se abstengan de denunciar estos delitos.

Actualmente, los métodos más usados por los ciberdelincuentes son el phishing, acompañado de ingeniería social. Los malhechores envían mensajes haciéndose pasar por entidades estatales o convencen directamente a sus víctimas para que les envíen información confidencial.

“Me engañaron con un simple SMS”

Transfermóvil es la aplicación de pago más utilizada en Cuba para el comercio digital. La plataforma usa el envío de mensajes de texto (SMS) y códigos USSD para su funcionamiento, características de las cuales se aprovechan los ciberpiratas para engañar a sus víctimas.

Una forma de estafa recurrente es el recibo de un SMS de confirmación de pago. Normalmente, cuando una persona realiza una transferencia puede agregar un número de teléfono al cual llega un SMS confirmando el pago.

Osmany González, un cubano fue víctima de estafa digital, explicó a CubaNet sobre cómo cayó en la trampa.

“Todo comienza con un anuncio de intercambio de divisas. En mi caso, el estafador publicó un post en Facebook a través de un perfil falso simulando estar interesado en comprar MLC con una oferta que llamó mi atención. Cuando contacté y fijé un precio, el maleante me envió un SMS idéntico al que envía Transfermóvil como si me hubiera pagado. En ese momento vi la confirmación de pago falsa, pensé que me había enviado el dinero y realicé la transferencia de MLC para cerrar el negocio”, sostuvo el joven.

El amigo falso de Facebook

Otro engaño digital para estafar saldo móvil aprovecha las redes sociales para buscar posibles víctimas. El hacker se crea un perfil falso haciéndose pasar por un amigo de la persona objetivo y lo convence de que se le presentó un problema grande y necesita saldo móvil con urgencia.

“Me contactó uno de mis amigos por Facebook Messenger y me pidió 500 CUP de saldo porque su niño estaba hospitalizado y no podía recargar el móvil. No lo pensé dos veces, cuando le hice la primera transferencia me pidió más dinero y comencé a sospechar. Revisé su perfil y era idéntico al de una amistad mía, pero me di cuenta que era falso. Para ese entonces era tarde”, reveló a este diario Manuel Reyes, joven habanero que también fue víctima de estafa.

SMS equivocado

Otro tipo de estafa para robar saldo móvil se apoya en los mensajes de texto. El atacante envía un SMS haciéndose pasar por ETECSA. El mensaje recrea el texto que envía la empresa cubana cuando se realiza una transferencia de saldo. Acto seguido, el estafador envía otro SMS en el que asegura que realizó una transferencia por una equivocación en el número de teléfono y pide de favor que le devuelvan su saldo.

En los anteriores casos basta revisar la procedencia del mensaje para darse cuenta de que se trata de un intento de estafa.

Desafortunadamente, los antivirus no pueden hacer nada contra estos tipos de ataques: la protección depende enteramente de la precaución y la verificación por parte de las personas.

Fuentes especializadas recomiendan no hacer clic en enlaces sospechosos, ser cauteloso con los correos electrónicos y mensajes inesperados, así como mantenerse informado sobre estos temas.