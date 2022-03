MADRID, España.- El gobierno de Estados Unidos condenó los sucesivos arrestos de la Seguridad del Estado cubano a miembros de Las Damas de Blanco.

“Casi todos los domingos de este año, el régimen cubano las ha detenido por intentar ir a misa y rezar por los presos políticos”, denunció este 27 de marzo la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

“El régimen no permite la crítica, ni siquiera expresada a Dios”, manifestó la sede consular en Twitter.

Unas horas antes, Berta Soler, líder del grupo opositor, y su esposo, el expreso político Ángel Moya, fueron detenidos por décimo domingo consecutivo saliendo de la sede de la organización.

La también miembro de Las Damas de Blanco, Lourdes Esquivel, informó a través de Facebook que el arresto había ocurrido en la mañana, y que se encontraban en paradero desconocido.

En la madrugada de este lunes, Ángel Moya precisó en la misma red social que habían sido detenidos por represoras de la Seguridad del Estado y la Policía vestidas de civil.

“Nos arrestan y nos montan en autos con placa privada. A mí me trasladan para la Unidad de policía de Guanabacoa donde me imponen una multa de 750 pesos cubanos y me confinan en una celda hasta las 11:40 pm, que me liberan en la vía pública, cerca de la sede de Las Damas de Blanco”, relató el opositor.

Mientras que a Berta Soler “la trasladaron para la Unidad de policía del Cotorro donde le impusieron una multa de 30 pesos cubanos y la confinaron en una celda”. La liberaron a las 11:50 pm en las misma circunstancias.

Uno de los custodios que trasladó a Soler “portaba una pistola de forma visible”, denunció Moya.

El domingo anterior, cuando se disponía a asistir a misa para orar por los presos políticos en Cuba, Berta Soler fue arrestada y trasladada a la Unidad de policía del Cotorro, y no fue liberada hasta 12 horas más tarde. A Moya lo condujeron a la unidad policial de Guanabacoa.

Desde el pasado 21 de enero de 2022, cuando Soler anunciara que las Damas de Blanco volverían a salir a la calle para exigir la liberación de los presos políticos del 11J, ella y su esposo han sido víctimas de la represión constante de las autoridades del Gobierno cubano.

