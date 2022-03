MADRID, España.- La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el opositor Ángel Moya, fueron detenidos este domingo por agentes de la Seguridad del Estado, cuando se disponían a salir a la calle para exigir la liberación de los presos políticos del régimen cubano.

La también dama de blanco, María Cristina Labrada, denunció a través de Facebook que el arresto ocurrió en la sede del grupo opositor, en el reparto habanero Lawton, en horas de la mañana.

Según precisó Labrada, un fuerte operativo, con carros de patrulla y un contenedor obra de la seguridad del Partido Comunista, se desplegó en los alrededores con el objetivo de que no se visualizara la detención.

Berta Soler y Ángel Moya “salían para reclamar la liberación de los presos políticos y el respeto a los Derechos Humanos que cada día en Cuba son violados y el régimen goza de impunidad. Se desconocen sus paraderos y qué pudo haber pasado con esta reiterativa maniobra”, denunció.

Este lunes, Ángel Moya informó que él y su esposa habían sido liberados y ofreció detalles de la detención.

“Fuimos arrestados por represoras de La Seguridad del Estado vestidas de civil. Nos introducen en autos con chapa privada y nos sacan del lugar”, precisó.

Moya fue trasladado para la U/P de Guanabacoa en La Habana y Berta para la U/P del Cotorro. A ambos les levantaron un acta de advertencia, que no firmaron, y les impusieron una multa de 750 cup.

El opositor fue acusado por “usar las Redes Sociales indebidamente para realizar convocatoria y al hacerlo estaba cometiendo los delitos de Instigación a Delinquir, Desacato, Desorden Público y Sedición”.

Un oficial presente en el interrogatorio, “quien dijo ser el jefe del operativo represivo contra Las Damas de Blanco en La Habana”, lo amenazó con encarcelamiento por deudas de multas y por mantener relaciones con los enemigos de “la revolución” que viven fuera de Cuba.

Desde el pasado 21 de enero, cuando Soler anunciara que las Damas de Blanco reactivaban “la campaña de enfrentamiento por la libertad de todos los presos políticos sin exclusión”, ella y su esposo han sido víctimas de la represión constante de las autoridades del Gobierno cubano.

