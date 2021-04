MIAMI, Estados Unidos.- A escasas horas del inicio en La Habana del 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba, el régimen dio a conocer este miércoles la destitución del general de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías como Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y en su lugar colocó al también general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, “a propuesta del primer secretario del Comité Central del Partido, general Raúl Castro Ruz, y del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel”.

Según una nota de prensa publicada por el portal oficialista Cubadebate, “el Consejo de Estado aprobó liberar por renovación del cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias al general (…) Héroe de la República de Cuba quien atesora una extensa y brillante hoja de servicios a la patria desde temprana edad como combatiente del Ejército Rebelde”.

Esta nueva movida a las puertas del 8vo Congreso “yo pienso que tiene que ver con el ascenso a la Secretaría General del Partido Comunista de una nueva figura, que no será ya más Raúl Castro”, aseguró a CubaNet el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, portavoz del partido Arco Progresista y coordinador de la iniciativa “Cuba en plural”.

“En este tipo de regímenes, donde la legitimidad se da por el compadrazgo y la cercanía personal, creo que esta movida responde a eso; quien está más cercano a quien, y quien ofrece un poco más de confianza. Tengo la impresión de que por ahí va este cambio, que hacen parecer como una renovación”.

Para Antonio Rodiles, coordinador de Estado de Sats, “Raúl Castro está moviendo a las figuras que tiene para blindar de alguna manera, o intentar blindar, el poder que le va a dejar a su hijo y a su gente cercana”. Sin embargo, el opositor considera “una cuestión seria que el régimen cubano todavía esté apelando a individuos que están por encima de los 80 años para desempeñar ese tipo de función”.

A pocos meses de cumplir 80 años, la destitución de Leopoldo Cintra Frías, miembro del Buró Político, un general de tres estrellas y amigo de Raúl Castro, es, según la opositora y periodista Martha Beatriz Roque Cabello, una movida política, “muy diferente a la destitución esta misma semana de Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura”.

“Si van a traer a los nuevos, y se van los viejos, se supone que no estén ni Leopoldo (Cintra Frías) ni Ramiro (Valdés), también miembro del Buró Político que no se quiere dar por vencido, y sí personas nuevas con mucha sumisión a la dictadura, porque nadie va a pensar que este país lo dirige Miguel Diaz-Canel, todo el mundo sabe que no. Creo que esta destitución es política, ese es el mensaje”, aseguró.

De acuerdo al comunicado, Álvaro López Miera, a partir de hoy el jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba, “posee una larga y fructífera trayectoria desde muy joven en el Ejército Rebelde, por diferentes unidades de la cadena de mando, la participación destacada en importantes misiones internacionalistas y el desempeño de elevadas responsabilidades en las FAR”.

Esto es, para el opositor cubano Guillermo “Coco” Fariñas, ex preso político y coordinador del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), clave a la hora de entender la movida del régimen, pues, según asegura, Álvaro López Miera ha sido siempre el hombre de Raúl Castro.

López Miera se unió desde los 14 años a Raúl en el Segundo Frente Oriental Frank País, contó Fariñas a CubaNet, mientras que Leopoldo Cintra Frías era del Primer Frente Oriental José Martí, de Fidel Castro, y no era totalmente raulista.

“Cintra Frías es raulista a partir de 1959 cuando se incorporó a las Fuerzas Armadas. Esa es una diferencia entre ambos, Álvaro López Miera es hijo de unos comunistas españoles entrenados en la antigua Unión Soviética y que regresaron a Cuba a crear la Universidad de Oriente. Los padres de López Miera eran agentes entrenados de la inteligencia militar soviética, sin embargo, Cintra Frías es un campesino que se incorporó al Ejército Rebelde en la Sierra Maestra”.

Para Fariñas el nombramiento de López Miera era algo que veía venir desde hace años, fue el militar, siendo apenas primer teniente, “el segundo al frente de la maniobra que trajo los misiles nucleares a Cuba. Quien único estaba por encima de él era el comandante, también del Partido Socialista Popular, Emilio Aragonés Navarro”.

El líder de FANTU asegura que el movimiento en las Fuerzas Armadas también tiene que ver con los tres grupos militares en Cuba, cada uno con sus diferencias, que están pujando por el poder ahora que Raúl está enfermo y va a entregar el cargo.

Según Fariñas un grupo “es el de los generales, que está encabezado por Álvaro López Miera, otro es el de GAESA, encabezado por Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, y el tercero el de Alejandro Castro Espín, que están alrededor del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional”.

Con esta maniobra Raúl Castro “está enviando un mensaje, y trata de decirle a los dos grupos restantes que la fuerza la tiene su hombre de confianza. Están institucionalizando quien está realmente al frente de la junta militar. Esta movida busca que no se divida aún más el neorraulismo”.