MIAMI, Estados Unidos. ─ El opositor Manuel Cuesta Morúa, portavoz del partido Arco Progresista y coordinador de la iniciativa “Cuba en plural” llamó a fomentar la cultura de derechos dentro de la sociedad cubana como un camino hacia la democratización de la Isla.

En entrevista concedida a CubaNet, el activista sostuvo que si bien el régimen cubano ha construido un marco constituyente que le favorece, la carta magna vigente desde 2019 ofrece caminos que la ciudadanía aún puede explotar.

“Todo proceso de reforma política es un proceso gradual, no es de la noche a la mañana. Y uno de los problemas que tenemos, y en los que hay que trabajar duramente, es en crear una cultura de derecho en la sociedad cubana”.

Cuesta Morúa señaló que todavía no existe en la Isla una cultura de derecho, “y eso ha sido una de las cosas que ha permitido al gobierno cubano burlarse de la ley y de la Constitución, porque saben que hay un telón de fondo de ignorancia del derecho y de la cultura del derecho”.

El activista sostuvo que el primer paso para dar un giro a la situación actual del país es reformar la Constitución, lo cual solo será posible con una importante movilización de personas. El historiador apuesta por una estrategia similar a la que propusiera el Proyecto Varela, pero que ahora, en otras circunstancias, ofrecería muchos mejores dividendos.

Cuesta Morúa indicó que una movilización importante de firmas y apoyo para reformar la carta magna pondría en una situación difícil al régimen de la Isla, el cual ─sostuvo─ carece de legitimidad y liderazgo para afrontar una crisis política de envergadura.

Para el político, la sociedad avanza cada vez más hacia la pluralidad, lo que, a la larga, hará insostenible mantener el actual estado de cosas.

“Cuba se ha encontrado consigo misma, y hacerlo significa que se ha abierto a su naturaleza cultural. Eso nos ha conectado con lo que hemos sido: una sociedad plural, porque aquí hay de todo, gente a la izquierda, a la derecha. La sociedad cubana ya es plural sobre la superficie, no escondida”, dijo Cuesta Morúa.

El opositor consideró que la sociedad cubana aún no está preparada para una movilización general, aunque no descartó que ese camino pueda ofrecer resultados en un futuro. En ese sentido, indicó que será difícil que el pueblo se articule en las calles mientras las personas no tengan sus necesidades básicas resueltas.