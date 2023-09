MADRID, España.- Sonia Álvarez Campillo, Dama de Blanco y esposa del preso político cubano Félix Navarro, presentó una queja en la Fiscalía Municipal de Colón, en Matanzas, debido al estado de salud del opositor, quien sufre hipoglucemias, sin ser atendido en la cárcel de Agüica.

Según explicó Álvarez Campillo a Martí Noticias, ella solicitó al órgano de Justicia que intervenga de forma inmediata con las autoridades del penal para que Navarro sea debidamente atendido.

La Dama de Blanco dio a conocer que la queja interpuesta fue atendida, aunque le dijeron que no saben cuánto tiempo tardarán en gestionarla.

“El lunes tuve comunicación con la Fiscalía Militar de Matanzas y ellos me dijeron que no tenían que ver con las prisiones. Entonces, el miércoles me presenté aquí en la Fiscalía Municipal de Colón, y la fiscal me tomó toda la información y me dijo que ella lo mandaría para la Provincia, que son los que tienen que ver con las prisiones. No me dio respuesta sobre lo que iban a hacer, ni las medidas que iban a tomar. Tampoco sabía qué tiempo se demoraría la gestión”, explicó en este sentido.

Además, dio a conocer que el oficial de la policía política, Ramón Pérez, quien se presentó en la cárcel de Agüica, “le dijo a Félix que no sabía nada de lo que le había sucedido”, y que no estaba al tanto de su estado de salud.

Ante esta situación, Sonia Álvarez lamentó: “Ahora estamos más preocupados, porque quiere decir que a ellos no les interesa la enfermedad de Félix”.

Durante la última semana Sonia Álvarez, su hija y presa política Sayli Navarro, y otras activistas como Annia Zamora, se han mantenido denunciando la situación de Félix Navarro.

“Es preocupante, Félix está corriendo un grave peligro en estos momentos. (…) Estamos alzando la voz, estamos sacando denuncias porque la vida de Félix está en peligro, y esta es una dictadura asesina, y sabemos que lo van a dejar morir porque, hasta ahora, no le han prestado atención médica”, expresó Annia Zamora.

Vale destacar que los bajos niveles de azúcar en la sangre, que provocan desmayos o convulsiones, podrían conducirlo a un coma diabético e, incluso, a perder la vida.

Navarro, preso político de la Primavera Negra de 2003 y promotor de Cuba Decide, fue condenado a nueve años de prisión después de ser detenido el 12 de julio de 2021, en el contexto de las protestas antigubernamentales que sacudieron la Isla en esa fecha.

El opositor fue arrestado tras presentarse en la estación policial del municipio Perico para indagar sobre el destino de varios manifestantes que se encontraban bajo arresto.

En iguales condiciones fue detenida y procesada su hija. Desde el juicio de apelación, en abril del pasado año, Sayli permanece recluida en el centro penitenciario conocido como Bellotex, cumpliendo una sentencia de ocho años.