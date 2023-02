MADRID, España.- Yoan Roque, padre del joven cubano de 18 años Aiser Roque Rivero, fallecido en la noche de este domingo mientras estaba detenido en una estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en la ciudad Placetas, de la provincia Villa Clara, culpó a las autoridades de la unidad policial y calificó el hecho de asesinato.

Luego de que “La Página de Mauro Torres”, un perfil de Facebook de la Seguridad del Estado, dijera que el joven murió porque atentó contra su vida, Yoan Roque aseguró que esta explicación “es para el bobo”.

“Dijeron que se ahorcó con el forro de un colchón y eso es falso; ahí los colchones son de esponja y ninguno tiene forro. Eran como las 7:00 de la noche y los colchones no los dan hasta las 10:00 de la noche. Son muchas mentiras”, denunció.

“Eso fue asesinato y culpo al hijo de put… del carcelero y a todos los que estaban de guardia que permitieron que lo asesinaran porque todos son culpables: unos por participar y otros por tapar lo que hicieron. A un niño de 18 años no se deja solo en una celda”, agrega el padre, quien además asegura que Aiser Roque Rivero era “alegre y sobre todo muy fuerte”.

En su conmovedor mensaje también se lee: “Acabo de enterrar a una personita que es mucho más que mi hijo, es la mitad de mi corazón, es tantas cosas que no puedo describir. Dolor es el que sobra. Esto nunca acabará, todo el que ha perdido un hijo sabe lo que se siente y más cuando se está lejos que no se le puede dar un último adiós a no ser por la cámara de un teléfono. No le pude dar un beso ni un abrazo, nada”.

Este martes, tras trascender la muerte del joven, la administradora del grupo de Facebook “Todos somos Placetas”, Yaquelín Abreu, que había compartido la noticia, denunció que su familia en Cuba estaba recibiendo amenazas de agentes de la Seguridad “en un intento de callar la verdad”.

“Sépase que familia mía es el pueblo, no me voy a dejar amedrentar y ahora prepárense que voy con todo y denuncio a todas las organizaciones internacionales para que se abra una investigación sobre dicho asesinato”, dijo Abreu.

Por su parte, María Werlau, directora de Archivo Cuba, organización que compila las muertes ocurridas en la Isla bajo custodia del Estado, declaró a Radio Televisión Martí que “muchas veces las autoridades cubanas informan suicidio, cuando es evidente que la persona ha sido asesinada por las autoridades y se ha llegado a conocer por testimonios de otras personas que están en custodia”.