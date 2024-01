LA HABANA, Cuba. — El bar Two Brothers en La Habana Vieja es considerado el lugar donde se creó el coctel Cuba Libre. También es famoso por haber sido frecuentado —según reza en una placa que se encuentra en la entrada del local— por Federico García Lorca, Alejo Carpentier, Enrique Serpa, Marlon Brando y Ernest Hemingway, entre otros.

Ubicado en la esquina de San Pedro y Sol, en la Avenida del Puerto, muy cerca del embarcadero de la lanchita de Regla, el bar fue fundado en 1894 con el nombre Dos Hermanos. Sus primeros dueños fueron, precisamente, dos hermanos españoles de apellido González que hicieron fortuna en la Isla.

Tras ser confiscado por el régimen en 1960, el bar permaneció cerrado muchos años. En 1994 abrió otra vez sus puertas, sobre todo al turismo, luego de ser restaurado con gran parte de su mobiliario original, su barra de madera de cedro, fachada, letrero bilingüe y múltiples cuadros con fotografías de famosos en sus paredes.

En el documental Historias Secretas, filmado en Cuba por la cadena History Channel, hay una breve entrevista a un cantinero del bar Two Brothers llamado Jorge Badía, quien explica que no se conoce a ciencia cierta el lugar dónde se creó el Cuba Libre. En el mismo audiovisual, Juan E. Esperón Díaz, licenciado en Ciencias Sociales, aporta datos sobre el porqué del nombre del trago y recuerda que las relaciones entre cubanos y norteamericanos en aquella época (últimos años del siglo XIX y primeros del XX) eran armoniosas.

En Internet circula una versión de que el trago surgió, no en el Two Brothers, sino en el American Bar, local que se hallaba en la calle Neptuno, entre Consulado y Prado, un sitio exclusivo de las tropas norteamericanas en Cuba durante la primera ocupación (1898-1902).

Se dice que allí un capitán de apellido Russell propuso un brindis donde mezclaron ron Bacardí con Coca-Cola, y un soldado gritó: “¡Por Cuba Libre!”.

Hace unos días, busqué el American Bar y no hallé ni sombra de donde pudo haber estado. Nadie pudo informarme al respecto.

Visité el bar Two Brothers para indagar sobre la creación del Cuba Libre y tampoco me esclareció. Un empleado me dijo que de los antiguos trabajadores no quedaba ninguno, pues los que no estaban muertos se habían marchado hacia los Estados Unidos. No obstante, me afirmó que este había sido allí donde surgió el Cuba Libre.

Cuando le pregunté si podía consumir allí con mi tarjeta MLC, pues deseaba probar el afamado coctel, me respondió con un rotundo no y me explicó que tendría que pagar con dinero en efectivo en dólares o euros.

Ante la contradicción de las versiones sobre el lugar de creación del Cuba Libre, me dirigí al Museo del Ron, colindante con el Two Brothers. Allí, un amable empleado me dijo que el bar donde se originó el trago no se conoce.

El Cuba Libre, trago nacional, identifica a nuestra patria y remite a los cubanos a la lucha por la independencia, aunque también ha generado chistes populares. El más conocido es el del hombre que llega a una barra y dice al barman: “ponme una mentira”, y cuando le preguntan qué es eso, responde: “Chico, un Cuba Libre”.

