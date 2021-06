LA HABANA, Cuba. – Este sábado, cientos de usuarios compartieron en Facebook la noticia de que CADECA emitiría tarjetas bancarias en denominaciones de 200, 500 y 1 000 MLC, las cuales, presuntamente, podrían ser adquiridas en pesos cubanos al cambio de uno por 24 CUP.

“Próximamente CADECA emitirá una tarjeta prepago para la venta de MLC a la población, de $200, $500 y 1 000 MLC. Las tarjetas no son recargables del exterior ni por personas naturales, solo por Cadeca para los que compren a 24 CUP. Estén pendiente a la noticia”, señalaba una de las publicaciones que circuló en Facebook.

Poco después, el sitio oficial Cubadebate desmintió la noticia y calificó la información de “totalmente falsa”.

“En las últimas horas, algunas personas han difundido irresponsablemente en las redes que CADECA se apresta a emitir unas tarjetas bancarias en denominaciones de 200, 500 y 1000 MLC que podrían ser adquiridas en pesos cubanos al cambio de 1×24”, reza la nota del medio oficialista.

“Si el sistema bancario cubano no tiene fondos suficientes hoy para hacer este cambio normalmente en sus unidades, cómo podría emitir entonces tales tarjetas desde CADECA”, analiza Cubadebate.

“Si CADECA tuviera tantos USD como para emitir una tarjeta a cambio de CUP para que la población compre en las tiendas en USD, ¿no sería más fácil que Cuba compre los productos con esos USD y los venda en las tiendas en CUP?”, también se pregunta el medio oficialista.

Recientemente, medios oficiales anunciaron que el país se encontraba trabajando en “un nuevo producto bancario” consistente en tarjetas prepago, las cuales serían ofertadas a turistas para su uso en tiendas MLC, con el objetivo de captar divisas.

En esa ocasión CADECA explicó que una vez que el dinero estuviera dentro de la tarjeta, solo se podría retirar en pesos cubanos en la red de cajeros automáticos (“el monto no es reembolsable en divisas”); y especificó que el banco no estaba obligado a devolver el importe no utilizado.

En ese sentido, Cubadebate reconoció este sábado: “Lo real es que se prepara el lanzamiento de un nuevo producto bancario (tarjetas prepago en USD destinadas a visitantes del país) que estará disponible próximamente y del que se han adelantado algunas informaciones en las redes oficiales del sistema bancario”.

“Las tarjetas van hacer vendidas a extranjeros y cubanos que sean residentes y ciudadanos de otros países. No piense el cubano que vive en Cuba que va a disfrutar de ese beneficio”, dijo en un comentario de Facebook un usuario identificado como Oggun Alaguerde.

La profunda crisis por la que atraviesa la Isla ha obligado a las autoridades a recaudar divisas por todos los medios posibles.

De esa forma, los cubanos se han visto cada vez más obligados a acudir a tiendas en MLC para obtener alimentos y otros productos esenciales. Sin embargo, el gobierno no paga en divisas, lo que ha conllevado a un alza del valor del dólar, cuyo precio ya oscila entre los 60 y los 70 CUP.

