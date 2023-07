MIAMI, Estados Unidos. – Duanys Moreno, un joven cubano que fue objeto de persecución y hostigamiento tras informar acerca del incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas en agosto de 2022, y que ahora reside en Miami, ofreció detalles al canal Univisión 23 sobre la represión desatada por el régimen de la Isla durante las protestas del 11J.

El 11 de julio de 2021, día en que miles de cubanos salieron a las calles para protestar contra el régimen por la falta de comida, medicinas y electricidad, Moreno se encontraba cumpliendo el Servicio Militar Activo en una unidad de Matanzas.

En la entrevista con Univision, Moreno detalló que fue testigo directo de las órdenes explícitas del régimen de reprimir a los manifestantes. “Algunos se resistían, mientras que otros obedecían quizás por falta de conciencia política”, explicó Moreno al describir las diversas reacciones entre los soldados cuando las protestas comenzaron a estallar.

El joven contó que pudo abandonar su puesto y evitar participar en la represión del pueblo. “Sabíamos que era inevitable. Cuando sucedió, pensábamos que el régimen se derrumbaría”, explicó.

Moreno también describió cómo el régimen utiliza estrategias específicas para manejar cualquier contingencia o levantamiento popular, dividiendo las protestas en “cuadrantes” que inmediatamente cierra para prevenir que las manifestaciones se extiendan por el país.

El joven de 23 años llegó a Miami la semana pasada, tras ser víctima de represión y hostigamiento por la dictadura castrista, que lo forzó a exiliarse para evitar ser encarcelado en la Isla.

Moreno narró que, después de ser amenazado y acosado por el régimen, tuvo que refugiarse en Guyana durante seis meses, esperando una autorización de parole humanitario. Gracias a este programa migratorio, pudo finalmente llegar a Estados Unidos.

“Lo que hice fue lo que me correspondía hacer en ese momento”, dijo Moreno sobre su transmisión en vivo del devastador incendio que resultó en múltiples pérdidas humanas.

En la entrevista, Moreno envió un mensaje de valentía a aquellos en la Isla que temen revelar la verdadera situación del país al mundo. “No tengan miedo, yo también tuve miedo, comencé mi canal con una idea, pero poco a poco mi tono fue cambiando”, declaró Moreno, quien cree que la dictadura no será derrocada pacíficamente.

“En Cuba falta conciencia política. No será a través de vías pacíficas. Soy cristiano y promuevo el pacifismo, pero estudié una carrera con inclinación militar y reconozco que hasta que el pueblo cubano no comprenda que el régimen tiene un plan de contingencia para cada etapa de la rebelión interna, como se denomina, no habrá cambio”, concluyó Moreno.