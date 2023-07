MADRID, España.- El astro argentino Lionel Messi llegó este martes 11 de julio a Florida para unirse al Inter de Miami, club por el que fichó a comienzos de junio pasado.

Messi arribó a Fort Lauderdale Executive Airport junto a su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro; y su padre y representante, Jorge Messi.

El campeón del mundo llegó en un vuelo privado procedente de Bahamas, donde se encontraba terminando sus vacaciones.

LIONEL MESSI HAS ARRIVED IN SOUTH FLORIDA TO MAKE HIS INTER MIAMI MOVE OFFICIAL ☀️

(via @SC_ESPN) pic.twitter.com/lgpKN3XeGN

— ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2023