MADRID, España.- Hillary Gutiérrez (26 años) y Frank Artola (17 años), hijos del actor cubano Frank Artola, fueron enviados esta semana a prisión tras permanecer en calabozos de instrucción desde el 2 de octubre pasado, día en que fueron arrestados por manifestarse pacíficamente en La Habana.

“Hoy trasladaron a mis hijos a prisiones, hasta hace horas estuvieron en calabozos de instrucción. ¡Arrestados y golpeados por esta legión de valientes!”, denunció el actor desde sus redes sociales.

Según precisó la activista Salomé García Bacallao a través de Twitter, fueron trasladados de 100 y Aldabó a diferentes prisiones bajo medida cautelar en espera de juicio.

Actualización sobre los hermanos Frank Artola y Hillary Gutiérrez, quienes fueron golpeados el 1ro de octubre durante su detención después de la protesta en Línea y F. Hoy han sido trasladados de 100 y Aldabó a diferentes prisiones bajo medida cautelar en espera de juicio. https://t.co/OXVuI0Hsv8 pic.twitter.com/QHmvJmCUEo — Salomé #MirenLasPrisionesDeCuba (@onceagainsalome) November 8, 2022

Por su parte, la madre de los jóvenes, Ibis Plasencia, aseguró desde Facebook: “Aunque tenga que tocar la última puerta, la puerta del cielo, les prometo su libertad. Dios con nosotros”.

Días después del violento arresto por la manifestación en El Vedado, en un video compartido por ADN Cuba, Plasencia denunció: “A Frank casi lo matan, [le dieron] brutalmente, hasta desmayarse”.

Asimismo, explicó que había agotado todas sus posibilidades legales en silencio y que solo le quedaba recurrir a la denuncia pública.

“Lis Cuesta, como madre te pido que hagas algo, tú puedes hacerlo. Dile al señor presidente que es el último recurso que tenemos, que los niños no le han faltado el respeto, no han cometido delito, por favor, que los suelten. Si algo malo hubieran hecho no tuviera vergüenza para hablar, pero no han hecho nada”, pidió la madre en la grabación.

En un documento con fecha del 19 de octubre, enviado por Plascencia a la redacción de ADN Cuba, se lee que la Fiscalía Provincial de La Habana rechazó la solicitud de cambio de medida para los jóvenes encarcelados, confirmó el medio independiente.

