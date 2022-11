LA HABANA, Cuba. – Frank Artola (18 años) y su hermana Hillary Gutiérrez (26), José Adalberto Fernández Cañizárez (Pepitín, 38) y Alejandro Guilleuma Ibáñez (29), detenidos desde el 1 de octubre por participar en las protestas de las calles Línea y F, en el Vedado, La Habana, fueron trasladados este lunes a prisión, aseguraron a CubaNet varias fuentes cercanas.

Los manifestantes se hallaban en el centro de detenciones conocido como 100 y Aldabó, en La Habana. En el caso de los hombres, el traslado fue a la prisión de Valle Grande y, en el caso de Hillary, a la Prisión de Mujeres de Occidente. En los respectivos centros penitenciarios esperarán juicio por los presuntos delitos de “resistencia” y “desacato”.

En los tres primeros casos, las autoridades pertinentes les negaron el cambio de medida cautelar en al menos dos ocasiones.

“A la madre de Pepitín le dijeron que la petición fiscal sería entre uno y tres años de privación de libertad”, aseguró a CubaNet el padre Lester Rafael Zayas Díaz, párroco de la Iglesia de la calle Línea y F, quien ha estado acompañando a familiares de los detenidos. “Las familias están desesperadas”, agregó el cura.

“A Ibis, madre de Frank y Hillary, la han amenazado con llevarla presa si continúa denunciando en los medios políticos, y a ella le preocupa eso porque entonces no tendría con quién dejar a su nieta, hija de Hillary”, aseguró el padre Lester.

Hace varios días, Ibis Plasencia denunció la violenta detención y situación de sus hijos: “Verlos envueltos en este calvario, me ha resultado desgarrador (…). Mi mayor miedo es que acaben con sus vidas, porque son niños con un futuro por delante. Apelo a la justicia divina y a los medios de prensa porque no me queda otra alternativa. Están acabando con las vidas de mis hijos”.

Pese a las amenazas, Plasencia publicó en su perfil de Facebook un mensaje a sus hijos: “Hijos míos, aunque tenga que tocar la última puerta, la puerta del cielo, les prometo su libertad. Dios con nosotros”.

Al menos siete personas resultaron detenidas en las protestas de las calles Línea y F el 1 de octubre último. Llevaban cinco días sin electricidad luego de la devastación provocada por el huracán Ian. En la protesta, los manifestantes tocaban cacerolas y gritaban “libertad”. Fueron violentamente detenidos; a Frank Artola lo desmayaron de tantos golpes y a Pepitín le desfiguraron el rostro, por lo que tuvo que recibir 48 puntos de sutura.

El 20 de octubre fueron liberados Rosmery Almeda Tapia (Alma Poet, 28) y Danilo Martínez Rojas (31). Se desconoce lo sucedido con Cinthya Treviño.

Según Proyecto Inventario, desde el 29 de septiembre hasta el 12 de octubre, ocurrieron al menos 90 protestas en todo el país, la mayoría de ellas en La Habana.

Por su parte, el grupo de trabajo Justicia 11J ha documentado 202 protestas públicas en la Isla entre junio y octubre de 2022. Desde el 14 de junio han registrado la detención de 162 personas; de ellas 78 permanecen en detención y al menos 25 se encuentran en prisión bajo medida cautelar a la espera de juicio. Unas 20 personas han sido excarceladas bajo medida cautelar de libertad bajo fianza y nueve han sido excarceladas luego de pagar multas de hasta 7 000 CUP.

