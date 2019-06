“En Cuba la pobreza es atroz y no hay futuro”, dice migrante cubano en Chiapas

MIAMI, Estados Unidos.- Arnoldo, un migrante cubano de 35 años y licenciado en Educación Física relató al portal Alerta Chiapas, mientras espera la oportunidad de poder ingresar a Estados Unidos a través de la frontera mexicana, sus planes de futuro, y lamentó la situación que se vive en su país natal: “En Cuba no hay nada, ¿me entiende? Ni siquiera futuro”, dijo.

El cubano llegó a Chiapas hace un mes y todavía se esconde de las autoridades migratorias, sin embargo, le aseguró al diario mexicano que, “A menos que me obliguen, a Cuba yo no regreso. En Cuba la pobreza es atroz y no hay futuro”.

De acuerdo a la nota, Arnoldo mantiene contacto con sus familiares de Cuba para explicarles que pronto pondrá en marcha su viaje al territorio estadounidense, su prioridad, aunque no descarta quedarse en México.

Llega la guardia nacional a contener la migración; la respuesta es más migrantes por todos lados https://t.co/THn6NaWO9z pic.twitter.com/bLuOO9cAMt — Alerta Chiapas ⚡ (@AlertaChiapas) June 16, 2019

“La idea no me desagrada, es un país muy bonito y alegre. Pero si quiero que mi familia en Cuba esté bien, yo tengo que llegar a Estados Unidos. Allá se paga bien”, dijo.

“Con la ayuda de mis familiares en Estados Unidos espero que pueda llegar hasta allá lo más pronto posible”, añadió.

Así mismo, Arnoldo aseguró al medio que aunque las políticas y las medidas migratorias para los cubanos hayan empeorado no son tan fuertes “como mi deseo de no regresar a Cuba y poder ayudar a mi familia trabajando en Estados Unidos”.

Cada día son más los migrantes cubanos que llegan a México con el objetivo de cruzar la frontera con EE.UU., sin embargo, muchos se han visto en la necesidad de buscar refugio en las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de Tapachula ante la oleada de detenciones y deportaciones.

En este sentido, Marcelo Ebrard, canciller mexicano, dijo que 6000 elementos de la recién creada Guardia Nacional iban a ser desplegados en la frontera con Guatemala para contener el flujo de migrantes que entran al país desde naciones centroamericanas.