Empeora la salud de Dama de Blanco Xiomara Cruz Miranda

MIAMI, Estados Unidos.- La Dama de Blanco Xiomara Cruz Miranda ha empeorado su estado de salud, alertaron este martes los familiares de la expresa política.

Cruz Miranda se ha deteriorado en las últimas horas, le dijo a Radio Televisión Martí Clara Iznaga, su hija. Presenta fiebre muy alta y dolores en todo el cuerpo, pero los médicos no saben por qué tiene esos dolores, porque, aseguran, su madre ya superó la primera etapa de la tuberculosis, aseveró.

De acuerdo a la nota de Martí, lo médicos que atienden a la Dama de Blanco aseguran que “todos los estudios que le han hecho han sido negativos”.

De acuerdo a este diagnóstico, Iznaga reveló que le quieren dar el alta para que pueda ser traslada a un hospital especializado, sin embargo, una vez esto pase, ella llevará a su madre al Oncológico, pues varios médicos han sospechado anteriormente que puede tener cáncer.

Respecto a la salud de Xiomara Cruz Miranda, Rene Bolio, jurista cubano y presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, denunció que a la Dama de Blanco “se le están violando todos sus derechos, entre ellos el de la libertad y el de la salud”.

Bolio, quien asiste al “Foro 2000 por la Democracia”, aseguró que el régimen comunista cubano pone en riesgo la vida de la opositora, y que su caso debe ser tratado como un crimen de lesa humanidad.

Desde hace seis meses Xiomara Cruz Miranda está hospitalizada, luego de caer enferma en la cárcel de mujeres de Ciego de Ávila.

De allí fue trasladada a La Habana, donde se encuentra desde entonces siendo tratado por tuberculosis, aunque su hija, asegura que eso no es lo que tiene. En una entrevista reciente con CubaNet, Iznaga aseguró que los médicos tampoco hablan claro con ella.

“Quieren empezar a ponerle antibióticos, pero no me dicen qué tipo de antibióticos le van a poner, tampoco me dicen el nombre de la bacteria. Y yo no quiero que se lo pongan porque hoy me dicen eso y mañana que tiene el bazo inflamado, o que tiene cáncer, y otro día que es cáncer en el pulmón”, dijo Clara hace apenas una semana.

La Dama de Blanco Xiomara Cruz Miranda fue condenada en 2018 a un año y cuatro meses de prisión por un supuesto delito de “amenaza”, según la Seguridad del Estado cubano. El pasado mes de agosto fue liberada bajo una licencia extrapenal, a causa de su estado de salud.