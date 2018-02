El régimen impide asistencia de activistas a conferencia en Colombia

LA HABANA, Cuba.- El Gobierno cubano ha impedido que un grupo de activistas presenten una audiencia temática sobre la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Cuba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Colombia.

Las prohibiciones fueron contra Dora Leonor Mesa Crespo, de la Asociación Cubana para Derecho Educación Infantil; Jacquelíne Madrazo, del Comité de Integración Racial(CIR); y Kirenia Yalit Núñez Pérez, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.

Mesa Crespo supo que no podría viajar cuando, unos días antes de la fecha programada, fue a las oficinas de Inmigración de su municipio para prorrogar su pasaporte y le dijeron que estaba en una base de datos de personas reguladas, “por interés público”.

No obstante, la activista fue al aeropuerto y allí le dieron otra información: “cambiaron el término y me dijeron que tenía prohibición de viajar”.

Jacquelíne Madrazo se enteró cuando llegó en la madrugada del 24 de febrero al aeropuerto y fue separada de la fila en inmigración para decirle que tenía “prohibido viajar”, según el coordinador general de su organización, Juan Antonio Madrazo Luna.

A Kirenia Yalit Núñez Pérez le tocaron a la puerta el mismo día que pretendía salir del país.

“Usted está regulada y aténgase a las consecuencias si llega al aeropuerto”, denuncia la activista que fueron las palabras exactas dichas por un hombre vestido de civil sin identificarse.

Núñez Pérez nunca pensó que fueran a impedirles el viaje, “es que si nos prohibían ir a la audiencia, el Estado cubano estaría exponiéndose a una denuncia internacional por criminalizarnos, aunque cuando ese sujeto me dijo que estaba regulada, enseguida la pregunté si yo había cometido algún delito o si tenía pendiente algo, y él me contestó que no, que solo era una restricción de salida”.

El informe ante la CIDH denunciaría las lagunas legales de que son víctimas los niños y niñas en Cuba.

Según Mesa Crespo, quien lleva trabajando casi 20 años el tema y conoce a fondo la legislación cubana, los niños, niñas y adolescentes “carecen de recursos legales contra la desaparición forzosa y contra la apropiación de niños y niñas (…) hay un principio que es fundamental en el derecho penal, y es que si no hay ley, no hay delito; por lo que cualquiera puede llevarse un niño y no pasa nada”.

La “apropiación de niños y niñas” fue uno de los delitos más frecuentes durante las dictaduras militares en Latinoamérica y Cuba viola los derechos de la infancia al no tipificar en su código penal donde se incluya la violencia contra este sector de la población.

“Cuba tiene obligaciones jurídicas con la Convención de Derechos del Niño y la Niña porque ha ratificado dos de los tres pactos de esta convención”, asegura Mesa Crespo.

Si hay un ejemplo de lo que ha defendido durante años la directora de la Asociación Cubana para Desarrollo Educación Infantil es la represión que sufren los hijos de los opositores cuando los actos de repudio a sus padres recaen sobre ellos.