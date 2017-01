El marketing de cruceros de EEUU a Cuba encara la incertidumbre del deshielo

MIAMI, Estados Unidos.- Agentes de compañías de cruceros en EE.UU. que ya han comenzado a vender viajes a Cuba han declarado que el escaso número de itinerarios aprobados por el gobierno de la isla hasta ahora los ha limitado para comenzar a hacer una campaña de marketing, reporta Travel Weekly.

Royal Caribbean International tiene programados ya con seguridad tres cruceros a La Habana, mientras que Norwegian Cruise Line posee cinco.

“Definitivamente hay un interés en ello, pero no es algo con demasiada demanda de mercado”, dijo John Rice, presidente de Vacation Tour and Cruise, en Tampa. “Tenemos a mucha gente preguntando por ello, pero solamente un par de ventas a estas alturas”.

Mientras que seis marcas de cruceros fueron autorizadas en diciembre para efectuar viajes a Cuba, ninguna de ellas tiene permisos para viajar allí luego del mes de mayo de 2017, si bien la mayoría han solicitado poder hacerlo.

En EE.UU., la volátil política de acercamiento con Cuba podría bien encaminarse hacia el fin del relajamiento en las restricciones para viajar a la isla caribeña cuando en los próximos días ocurra el traspaso de administración presidencial en la Casa Blanca.

La incertidumbre al respecto está afectando lo que de otra forma sería un mercado nuevo para los agentes, agregó John Rice.

“Ahora mismo, nuestro gran problema es que no tenemos absolutamente ninguna idea de lo que nos depara el futuro”, dijo Rice. “Mi senador (el republicano por Florida, Marco Rubio) está contra que esto continúe. Hemos escuchado comentarios negativos acerca del programa por parte del (presidente electo Donald) Trump cuando estaba haciendo campaña”.

Todas esas compañías han abierto las ventas y fijado fechas para al menos un crucero, dando a los consumidores una variedad de ofertas que parten de EE.UU. e incluyen a Cuba.

El buque Empress of the Seas, de Royal Caribbean, tiene un crucero a Cuba programado para partir de Miami el próximo 19 de abril, junto a un crucero de siete días que partirá de Tampa el 30 de ese mismo mes. Otro crucero que partirá de Tampa hacia Cuba lo hará el 20 de mayo.

Por su parte, Norwegian tiene un crucero de cuatro días con el Norwegian Sky partiendo de Miami cada lunes en Mayo. Los precios para cabinas interiores comienzan en 699 dólares.

Chery Scavron, una agente de Dream Vacations en Pompano Beach, Florida, dijo que los precios pueden parecer excesivos respecto a otros cruceros que abarcan el Caribe. “La gente de aquí tiene en su mente que Cuba dista 90 millas; no debería costar tanto llegar allí. La tienen como otra isla caribeña”, describió Scavron.

Frank Del Rio, presidente de Norwegian Cruise Line Holdings, dijo en una reciente conferencia telefónica que los cruceros cubanos tendrían un precio alto debido a su relativa escasez y alta demanda.

Scavron dijo que otro obstáculo es la decisión de Royal Caribbean de tener sólo un crucero a Cuba desde Miami antes de reposicionar el barco a Tampa para el verano.

“La gente en esta área, de los condados de Palm Beach y Broward, no quieren conducir hasta Miami, menos aún Tampa”, dijo Scavron. “Tengo algunos de ellos reservados en la navegación inaugural en abril, pero esperaba poder hacer más cruceros desde aquí”.

Varios cruceros que salen de Miami para Cuba están programados por líneas en el segmento de alta-superior, ofreciendo naves más pequeñas y más lujo que la Empress of the Seas, de 1 602 pasajeros, que el Norwegian Sky, de 2 004 pasajeros.

Azamara Club Cruises incluirá una noche en La Habana en una salida de Azamara Quest de 12 días desde Miami el 21 de marzo. Los precios comienzan en $ 2 799. Y Oceania Cruises pasará de 8 a 11 p.m. en La Habana el 9 de marzo, como parte de un crucero de 14 días en su nave Marina, con precios a partir de $ 3 199.

El Marina tiene dos cruceros subsecuentes de 10 días que incluyen noches en La Habana.

El operador de lujo Regent Seven Seas también tiene salidas de Miami programadas el 11 y 18 de abril que incluirán una estancia de una noche en La Habana. Los precios de los cruceros de siete noches comienzan en $ 2 999 por persona.

Bill Schneider, propietario de una franquicia de Dream Vacations en Tampa, dijo que tiene un cliente en particular que ha estado esperando un buque más nuevo y lujoso, como el Seven Seas Mariner, para reservar su crucero inicial a Cuba.

“Regent es la forma en que lo empujo”, dijo Schneider.

Dijo que para las salidas del Empress of the Seas no han llamado.

Las salidas del Empress of the Seas a Cuba se abrieron para reservarse el 9 de diciembre y se han estado vendiendo muy bien”, dijo Lyan Sierra-Caro, un gerente de comunicaciones corporativas de Royal Caribbean.

Sólo una línea ofrece puertos que no sean La Habana inicialmente. Pearl Seas Cruises tiene una serie de 11 cruceros de 10 días desde Fort Lauderdale a partir del 17 de enero en su crucero costero Pearl Mist, de 200 pasajeros, que visitará siete puertos de la isla, incluyendo La Habana, Cienfuegos, Trinidad y Santiago de Cuba. Los cruceros terminan en abril.

La marca Fathom, de Carnival Corporation, obtuvo el permiso para visitar Santiago de Cuba en el Adonia. Además, el buque de 704 pasajeros continúa navegando cada dos semanas a Cuba; pero esos cruceros, al igual que los demás, terminan después de mayo.

Rice of Vacation Tour and Cruise dijo que los agentes sólo pueden esperar que más aprobaciones estén disponibles después de esa fecha.

“Creo que todo el mundo está tratando de mover el balón hacia adelante, con la esperanza de que nos ayude a tratar de poner en marcha el programa”, dijo Rice. “Como floridiano, es algo que he apoyado durante años. Como propietario de una agencia, es difícil operar en un ambiente donde no se sabe lo que el futuro va a tener”.