MIAMI, Estados Unidos. — Escasez de comida y medicinas para los animales e incluso persecución de las autoridades son algunos de los problemas que enfrentan activistas animalistas en La Habana.

Georgina Galardy González, de 73 años, es una de esas personas que alberga animales en su vivienda. Gracias al apoyo de amistades logra entregarles a diario algo de comida. Sin embargo, su labor como animalista la ha llevado a enfrentar problemas con las autoridades, que la han detenido en más de una ocasión.

Residente en la localidad den San Agustín, municipio La Lisa, la mujer asegura que son tiempos difíciles para los animalistas.

“Mis amistades y vecinos me guardan las sobritas y me dan cosas que no vayan a comer. Siempre han estado bien alimentados, no como ellos quieren, porque ellos no se llenan nunca, pero su comida del día siempre la tienen”, dijo Galardy González a CubaNet.

Matilde Ramos Lemus, también de San Agustín, tiene a 17 animales en su casa. Ella asegura a este diario que se quita la poca comida que tiene para poder alimentarlos.

“La harina, el mandadito que me toca de arroz, mi pollito cuando llega al Minimax. Todo eso se lo doy a ellos, como hace todo el mundo. No me voy a deshacer de ellos. Esos animales van conmigo hasta mi último suspiro”, señaló la animalista.

Más grave es la situación de los medicamentos, que ha obligado a los animalistas a crear redes de comunicación para brindarse ayuda mutua.

“El gobierno no nos da nada, no nos brinda nada. Los precios de las medicinas en el veterinario están por las nubes. Tiene que ser una amistad o alguien más que te dé un poquito de medicina o un poquito de algo, porque no tenemos esa posibilidad”, dijo Ramos Lemus.

Ambas animalistas sostienen que, a pesar de la aprobación en 2021 del Decreto-Ley No. 31 “De bienestar animal”, las autoridades cubanas siguen sin ofrecer garantías en ese sentido.