MIAMI, Estados Unidos. — Alexander Rodríguez Santiesteban, un campesino radicado en la provincia de Holguín, se vio obligado a sacarse una muela debido a la escasez de insumos en la clínica dental más cercana.

“Me tuve que sacar una muela porque no puedo ir al dentista. No hay anestesia ni nada. Debo sacarme la muela”, expresó Rodríguez, vecino de la localidad de los Pinos, en el municipio de Antilla.

El también activista por los derechos humanos expresó que sin anestesia ni guantes los dentistas no hacen el trabajo.

“Me la saqué para no ir al dentista, porque no hay anestesia y tienes que llevar guantes. Y así me he sacado dos o tres”, expresó el campesino.

Rodríguez Santiesteban relata que, al paso que va, se verá obligado a sacarse otra más adelante, “cuando tenga un chance”.

“No puedo ir al médico porque no hay recursos. Esta muela tuve que sacármela yo mismo. Me dolía. Mírenla ahí. Y hay otra que también tengo que sacármela. Cuando tenga un chance me la saco”, sostuvo el activista.

La situación del campesino no es diferente a la que sufren muchos cubanos en la Isla ante el deterioro de los servicio sanitarios.

En muchas provincias del país, los enfermos y sus familiares se ven obligados a garantizar los insumos médicos para tratamientos y operaciones debido a la escasez de estos.

En Cuba, país cuyos gobernantes han calificado históricamente como potencia médica, los turnos para operaciones pueden durar meses, en caso de que el procedimiento sea posible.

