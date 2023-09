MIAMI, Estados Unidos. — “Mi salario es de 1.528 pesos cubanos. Pago medicamentos por debajo del telón, porque no hay en la farmacia. Necesito muchas cosas, pero sé que no se pueden resolver”. Es la dura realidad de Nancy Lizcano Betancourt, una mujer de 63 años que sobrevive a duras penas junto a su madre, Consuelo Betancourt, de 84.

Vecina del reparto Juanita, en la ciudad de Camagüey, Nancy sufrió un accidente laboral cuando tenía apenas 20 años. A consecuencia del mismo, sufre de una parálisis del lado derecho. Padece, además, de diabetes y de hipertensión arterial.

Desde hace tiempo, la mujer reclama a las autoridades un subsidio para poder reparar su casa. La respuesta siempre es negativa.

“La casa era de madera, se me estaba cayendo. Fui para La Habana y me la arreglaron. Sin embargo, cada vez que pido un subsidio para echar placa en dos habitaciones y me echen piso me dicen que no hay materiales y que hay peores casos que yo”, aseguró Nancy a CubaNet.

Según cuenta, ha explicado su situación en varias ocasiones a la trabajadora social que la atiende. Lo único que desea es permanecer en una vivienda segura y no tener que ser evacuada a causa de la lluvia y las inundaciones.

“La trabajadora social me dicen que hay peores casos que yo, que no hay material ni hay nada para reparar la placa. Yo no pido que me den lujo ni nada, pero que al menos me pongan un techo de placa para no tener que evacuarme”, dijo la camagüeyana a este diario.

A Nancy tampoco le garantizan servicios de salud, ya que el llamado sistema de atención primaria en su localidad tampoco está funcionando.

“Hace un mes mandé a buscar al médico, porque yo tengo la hemoglobina baja de siempre, pero me dijeron que no hay médico, que al médico le dio un infarto, que el consultorio no tiene médico”, lamentó la mujer.

Nancy Lizcano Betancourt insiste en que los 1.528 CUP que cobra de su chequera no le alcanzan para nada, “ni para medicinas ni para alimentos”, y que actualmente no recibe asistencia social.

“Yo recibía asistencia antes, pero ya no. No me ayudan porque tengo hijos. Yo tengo una hija, pero tiene dos hijos y no vive conmigo. Yo no puedo quitarle a ella las cosas que les da a sus hijos para que me las dé a mí”, sostuvo Nancy, cuyo refrigerador, para colmo de males, sufre la rotura de una de sus puertas.