MIAMI, Estados Unidos. – El periodista y presentador Edmundo García reapareció públicamente en los medios oficiales cubanos explicando su decisión de regresar a la Isla tras casi veinte años residiendo en el Sur de la Florida.

En entrevista ofrecida al periodista oficialista Manuel Henrique Lagarde, del portal digital “CubaSi”, García repasó su trayectoria por varios medios de comunicación de Miami y señaló que el hecho de que haya decidido residir permanentemente en Isla no significa que no viaje a Estados Unidos o que no pueda volver a trabajar o pasar una temporada en Miami.

García, que se dio a conocer en Cuba a finales de los años noventa por ser uno de los presentadores del programa de televisión “De la Gran escena”, explicó a su nueva audiencia que nunca fue un emigrado político y que su razón para abandonar la Isla, únicamente, tuvo un motivo económico.

El presentador resaltó la importancia de la figura jurídica de la repatriación dentro del nuevo marco que rige a la emigración cubana y señaló que la misma no obliga al emigrado a vivir en Cuba, pero sí le permite tener una serie de derechos, entre ellos el voto.

Respecto al futuro de su programa radial “La Tarde se Mueve”, Edmundo explicó que su objetivo es retomarlo desde La Habana y que continuará abordando temas de interés para la emigración cubana.

Durante algunos pasajes de la entrevista, García también aprovechó para cargar contra el exilio histórico radicado en Miami, el cual, según dice, no solo odiaba a Fidel Castro y a Raúl, sino también al pueblo cubano en general.