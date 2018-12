Protesta masiva por el asesinato de un perro en un parque de Centro Habana

MIAMI, Estados Unidos.- Este miércoles 26 de diciembre decenas de vecinos de Centro Habana protestaron por el asesinato de un perro en el parque Aldama, de acuerdo a un texto publicado por Diario de Cuba. Según la información, al parecer el animal escapó de su casa y entró al parque, donde atacó a varios gatos, y un custodio del lugar lo golpeó con un palo en la cabeza y luego le dio tres puñaladas con un cuchillo, según relataron testigos.

Los vecinos reaccionaron instantáneamente, y en cuestiones de minutos una multitud se encontraba congregada en las afueras del parque. El miedo a que lincharan al custodio provocó que el personal del parque cerrara las rejas y llamara a la Policía.

La Policía llamó a la ambulancia, bajo la presión de los presentes, que trasladó al animal aún con vida a una clínica, sin embargo, el perro no sobrevivió.

Según la noticia un agente que intentó calmar la ira de la multitud aseguró que “se tomarán medidas serias contra este ciudadano, no le vamos a pasar la mano. Lo que sucedió está mal y ahora lo tiene que pagar. Pero necesitamos que nos dejen sacarlo”.

“Es criminal. Es normal que un perro ataque a un gato, está en su naturaleza. Lo que no es normal es que un ser humano quiera matar de esa manera a un animal”, dijo Jorge, vecino del lugar.

“Si la gente no se hubiera quedado aquí para exigir justicia, ese asesino seguro salía campante para su casa”, añadió por su parte María, una joven que recordó además que en Cuba no existe una ley de protección animal.

El custodio fue trasladado en una patrulla policial entre los gritos de la multitud. “Ese hombre no puede seguir trabajando aquí”, dijo una vecina. “Es un asesino a sangre fría; no me siento bien sabiendo que ese hombre está aquí mismo con un cuchillo en la mano”.