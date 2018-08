Dos peloteras cubanas escapan durante torneo en Florida

MIAMI, Estados Unidos.- Dos cubanas integrantes del equipo de béisbol femenino de la Isla escaparon de la selección durante durante la VIII Copa Mundial Femenina de Béisbol en Viera, Florida.

Se trata de la campo corto Claudia Jorge Fajardo y la jardinera Nilsa Rodríguez, quienes no asistieron al partido contra el equipo de Hong Kong este domingo. Algunos suponen que ambas se dirigieron a Miami, aunque realmente nadie sabe dónde se encuentran en este momento.

La delegación cubana no ha emitido algún comunicado que evidencie que sus jugadoras desertaron, sin embargo, varias fuentes y periodistas se han hecho eco de la noticia, alegando que las jugadoras no se encontraban en el hotel desde las 4:00 AM de sábado para domingo.

Claudia Jorge, de 21 años, y Nilsa Rodríguez, de 27, eran unas de las integrantes de la selección cubana con mayor potencialidad.

A partir de mañana, la selección cubana discutirá los lugares del 7 al 12 en el Space Coast Stadium de Viera, los últimos lugares del torneo, pues las dos bajas provocaron que perdiera contra el equipo de Hon Kong, y quedaran sin avanzar a la Súper Ronda.