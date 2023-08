MADRID, España.- Más de 30 autos sumergidos en un lago en la región de Doral, en Miami-Dade, fueron encontrados por los buzos Doug Bishop y Ken Fleming, que investigan casos sin resolver de personas desaparecidas.

Tras el descubrimiento el domingo, en la mañana de este martes la Unidad de Buceadores con ayuda del Departamento de Bomberos comenzó la recuperación de los vehículos.

La Policía de Miami-Dade indicó que cuando se extraigan todos los autos del lago se procederá a investigar el número de identificación vehicular (VIN) para establecer qué departamento se ocupará de la investigación.

“Cuando descubrimos un lugar como este con varios vehículos, indica que se trata de un delito en el que se están deshaciendo de los vehículos y escondiéndolos de la policía”, dijo el buzo Ken Fleming al medio WSVN 7News.

A diving team that took to the water in Doral uncovered nearly three dozen vehicles underwater in a lake near MIA. https://t.co/SrbF7pkZLr

— WSVN 7 News (@wsvn) August 7, 2023