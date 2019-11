MIAMI, Estados Unidos. – Nuevas investigaciones llevadas a cabo por científicos del Reino Unido descartan la participación del régimen cubano en los ataques sufridos por diplomáticos estadounidenses y canadienses en La Habana, señaló el diario británico Independent.

Un informe publicado en el Journal of the Royal Society of Medicine, escrito por un destacado sociólogo y experto en enfermedades neurodegenerativas, sugiere que los síntomas similares a una conmoción cerebral, que se conocieron como “Síndrome de La Habana”, fueron causados por “trauma emocional y miedo”.

El autor principal del trabajo de investigación, el Dr. Robert Bartholomew, escribe que el “Síndrome de La Habana” es más parecido al shock de conchas, con los síntomas paralelos a los asociados con el trauma de guerra.

“Un rasgo característico de los síndromes de combate durante el siglo pasado es la aparición de una serie de quejas neurológicas de un sistema nervioso sobreestimulado que comúnmente se diagnostican erróneamente como conmociones cerebrales y daño cerebral”, dijo.

“Una característica distintiva del shock de la concha fueron los síntomas de conmoción cerebral. Como hoy, su aparición inicialmente desconcertó a los médicos hasta que una revisión más cuidadosa de los datos determinó que lo que estaban viendo era una epidemia de enfermedad psicógena. De hecho, algunas de las descripciones de hace 100 años son prácticamente idénticas, hasta el uso de la frase “síntomas similares a una conmoción cerebral”, agrega el informe.

Los autores de la investigación describen a los diplomáticos que se enfermaron como participantes en “una continuación de la Guerra Fría, viviendo en un país extranjero hostil donde estaban bajo vigilancia constante”.

Los llamados ataques fueron reportados por primera vez por el personal a fines de 2016 y afectaron a decenas de diplomáticos de las misiones de Estados Unidos y Canadá. Entonces, la especulación se centró en el uso de un arma sónica desconocida.

A raíz de los hechos, el Departamento de Estado de EE.UU. indicó que los problemas de salud fueron el resultado de un ataque o la exposición a un dispositivo aún desconocido.

Como resultados la administración Trump retiró a todo el personal no esencial de la embajada de EE.UU. en La Habana y sugirió a los ciudadanos de ese país no viajar a Cuba.

“Es un ataque muy inusual, como saben. Pero sí creo que Cuba es responsable”, declaró Donald Trump en octubre de 2017.