MIAMI, Estados Unidos. – La llegada al poder de la izquierda en Argentina no llevará a una alianza entre el nuevo gobierno de Alberto Fernández y el régimen de Nicolás Maduro. Así lo ven varios analistas y exfuncionarios, quienes aseguraron al diario Infobae que las condiciones políticas no favorecen un eventual estrechamiento de lazos.

El triunfo del “kirchnerismo” en las elecciones del pasado domingo se produce en momentos en que las relaciones entre ambos países se enmarcan en el apoyo de Mauricio Macri al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

En ese sentido, el empresario Benjamín Tripier, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Argentina-Venezuela, declaró que si bien no es descabellado avizorar un futuro vínculo Caracas-Buenos Aires, advierte que nunca llegaría al nivel tiempos de los fallecidos gobernantes Hugo Chávez y Néstor Kirchner.

“Es lógico que haya cambios en las relaciones, pero estimo que el estrecho lazo como en la época Chávez-Kirchner no se replicará, son otros momentos en la región. Seguramente, Argentina no seguirá impulsando las iniciativas del Grupo de Lima, de abierta oposición a Maduro. Habrá otro tipo de política en donde la postura podría ser la del gobierno de México, que no toma partido en favor de Guaidó”, indicó el funcionario.

Una visión similar tiene Milos Alcalay, quien fuera embajador de Venezuela en Brasil durante el primer gobierno de Hugo Chávez.

“Alberto Fernández llega al poder de la mano de Cristina Kirchner pero querrá hacer su propio gobierno con su impronta personal. Ciertamente, es difícil prever lo que hará Fernández, pero creo que esa solidaridad automática a las iniciativas del Foro de San Pablo a la Unasur y la alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), entidades ideadas por Chávez, no se dará”, declaró a Infobae el exdiplomático.

Ello no implica –señala Alcay- que puedan existir diferentes acuerdos comerciales entre Caracas y Buenos Aires.

“Pese a las restricciones, pueden habilitarse vías para que las empresas privadas puedan hacer algún tipo de trato comercial. En esta nueva etapa el empresario responsable y honesto puede ser pieza clave para impulsar estos procesos”, acotó.

Otros, como el politólogo Pedro Urruchurtu, coordinador nacional de Vente Venezuela, sostienen la idea de que Fernández es todavía un enigma.

“Habrá que ver si el verdadero poder estará en manos de Alberto o de Cristina y La Cámpora, si habrá un gobierno democrático que respete a las instituciones o si por el contrario se promoverán cambios en la Constitución para garantizar la reelección indefinida en Argentina o si se respetará a la oposición y a la prensa independiente. Son muchas las interrogantes gravitan en este momento”, precisó.