MIAMI, Estados Unidos.- El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo este miércoles que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que se celebrará el próximo mes de junio en Los Ángeles, California, informó la agencia de noticias AP.

La decisión se informó este jueves tras semanas de una polémica desatada entre algunos gobiernos latinoamericanos luego de que se informara que Washington podría dejar fuera de la cita a varios países de la región, entre los que se incluía la isla.

“En las condiciones en que se han producido todos estos procesos relacionados con la cumbre y por la actitud mantenida por el gobierno de los Estados Unidos, les puedo asegurar que yo no asistiré”, dijo Díaz-Canel durante una reunión del Consejo de Ministros que se llevó a cabo este miércoles y que fue reportada hasta hoy jueves por el portal oficialista Cubadebate.

La Cumbre de las Américas tendrá lugar entre el 6 y el 10 de junio, y según las autoridades estadounidenses todavía no se envían las invitaciones oficiales, pero se estudiaba no convocar a naciones que Washington no considera democráticas como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Aliados de La Habana

Países como México, Argentina y Bolivia expresaron su desagrado por la posible exclusión, por lo que funcionarios estadounidenses sugirieron la semana pasada que la isla podría tener alguna representación de bajo perfil.

“Desde el diseño original por parte del gobierno de los Estados Unidos, desde su pretensión inicial, estaba planteado que la Cumbre no fuera inclusiva. Y era su intención excluir a varios países, entre ellos Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional existente de que se le pusiera fin a las exclusiones en este tipo de eventos”, dijo Díaz-Canel.

El anuncio del dictador cubano se produce un día antes de que en La Habana se realice la reunión de mandatarios de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), un mecanismo regional que aglutina a una docena de naciones aliadas de Cuba y Venezuela.

