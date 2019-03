Díaz-Canel: “no podemos desconocer a los cubanos que viven en el exterior orgullosos y nostálgicos de su patria”

MIAMI, Estados Unidos.- Miguel Díaz-Canel aseguró este lunes en la asamblea de balance anual del Ministerio de Exteriores de Cuba (MINREX) que su Ejecutivo no puede desconocer “a los muchos cubanos que viven en el exterior orgullosos y nostálgicos de su patria” ni que los orígenes de la Isla tienen mucho de “inmigración y mestizaje”, según una nota publicada por Cibercuba.

Para el gobernante, la política migratoria de su Gobierno debe convidar a todos “a contribuir al desarrollo y la defensa de la patria hasta donde cada uno pueda. “No tenemos que coincidir en todo, pero podemos sumarnos”, dijo.

Así mismo, el sucesor de los Castro añadió que “debido al fuerte impacto que tienen los servicios consulares tanto en los cubanos de la Isla como en los que residen en el exterior, es necesario “mantener un constante aumento en la calidad, el buen trato y la profesionalidad”.

Sin embargo, los cubanos residentes en el exterior no pueden invertir en la Isla, muchos no pueden regresar a Cuba porque les impiden la entrada, son los que más altos costos pagan por los servicios consulares y trámites de pasaporte, y además no pudieron votar en los consulados cubanos en el exterior en el reciente referendo para aprobar o no la nueva Constitución de la República.

Más de 3,5 millones de cubanos (3.547.523) tienen familiares en el extranjero. Este dato supone el 38% de la población mayor de 15 años (9.404.766) en la Isla.