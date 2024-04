LA HABANA, Cuba.- Ailex Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Veliz Marcano, fue detenida este viernes en la prisión de máxima seguridad de Kilo 9, en Camagüey, cuando pretendía ver a su hijo como parte de la visita reglamentaria.

“Dos patrullas con números 19053 y 18085 me lo impidieron; sin ninguna explicación los policías y la oficial de la Seguridad del Estado llamada Claudia, me montaron en una de las patrullas y me llevaron para Villa María Luisa, la sede de la Seguridad del Estado en la provincia”, narró a CubaNet Marcano Fabelo.

“Lo considero un secuestro, porque no me dieron una citación ni nada. En Villa María Luisa me requisaron mis pertenencias, incluso me tuve que desnudar completamente y hacer hasta cuclillas, algo que para mí fue un bochorno”, añadió.

Luego fue interrogada por tres oficiales de la policía política, uno de ellos se hace llamar Kevin, Jefe de Enfrentamiento de Camagüey, y por la mayor Claudia.

“Me amenazaban con enviarme a prisión porque dijeron que mis publicaciones en redes sociales incitaban al pueblo a salir a las calles y por colaborar con organizaciones ‘contrarrevolucionarias’ como las Damas de Blanco. Me quisieron hacer firmar una carta de advertencia, pero me negué a hacerlo”, relató.

Católica devota, Marcano Fabelo refirió que los oficiales le dijeron igualmente que ella se estaba aprovechando de la Iglesia Católica: “Esto me da un dolor muy profundo porque no es cierto”.

Tras ser liberada unas dos horas más tarde, Ailex cuenta que se volvió a trasladar hacia la prisión de Kilo 9 pero que no le permitieron ver a su hijo.

“El oficial Jordan y Carbonel, jefe de control educativo, me dijeron que mi hijo estaba bien, que por su propia decisión y en protesta por lo que me hicieron, estaba en ‘el chinchorro’”, una celda de aislamiento”, refirió.

Los oficiales le dijeron que antes de las 6:00 pm. su hijo la llamaría pero eso no ocurrió.

“Ellos quieren torturarnos psicológicamente, y en el caso de mi hijo, para provovar también que él cometa indisciplinas y así poder justificar el hecho de no cambiarlo a un régimen de mínima severidad”, afirmó Ailex Marcano.

La pasada semana las autoridades del penal negaron, por segunda ocasión, el cambio de régimen a Ángel Jesús Veliz Marcano.

El joven de 29 años de edad fue condenado a seis años de prisión por los delitos de “atentado” y “desorden público” tras participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021 (11J). “Lo que más me lastima es no saber de mi hijo”, refiere la madre.

Ailex Marcano ha sido de las madres de los más de mil presos políticos cubanos que más resistencia han manifestado desde el 11J. Pero su lucha no es solo por su hijo, sino que pide libertad para los más de mil presos políticos existentes actualmente en Cuba.

En 2022 denunció el caso de los presos del 11J ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

