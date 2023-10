MIAMI, Estados Unidos. – Ailex Marcano Fabelo, la madre del preso político del 11J Ángel Jesús Véliz Marcano, fue detenida en la tarde de este viernes cuando se presentó en la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Camagüey, para dar cumplimiento a una citación recibida la víspera.

“Vengo saliendo de la Unidad de la Policía donde tienen retenida por 24 horas bajo investigación a Ailex”, confirmó en una directa de Facebook la activista camagüeyana Norma Díaz. Debido a la mala conexión a internet, la fuente no pudo ofrecer otros detalles del caso.

Marcano Fabelo había logrado comunicarse con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) cuando se dirigía a la Tercera Unidad de la PNR de Camagüey, poco antes de la 1:00 de la tarde de este viernes. De acuerdo con el oficial que le comunicó la citación, debía presentarse ante las autoridades para tratar la denuncia por “amenazas” interpuesta en su contra por parte de un primo.

“Él [su primo] me acusa, según este oficial, de que yo lo amenacé, cosa que es totalmente mentira, falsa; yo no tengo ni comunicación con él. Pero de yo no presentarme el oficial me acusa de desobediencia. A lo mejor es para trancarme; ya ustedes saben bajo qué condiciones yo voy, por si algo sucede”, dijo Marcano Fabelo.

“Esto ya es demasiado lo que estamos viviendo las madres sobre todo de presos políticos por nada más el único hecho de pedir libertad y justicia”, agregó.

Tras la detención de su hijo, la camagüeyana se ha convertido en una de las voceras más activas por la liberación de los presos políticos cubanos. Por ese motivo, ha recibido la represión directa del régimen de la Isla.

En febrero de este año, la Organización Democrática Cristiana de América (ODCA) denunció la represión y el hostigamiento del régimen cubano contra familiares de presos políticos, particularmente contra Marcano Fabelo.

El 2 de febrero, la activista fue retenida de manera arbitraria en su propia casa y posteriormente detenida de manera ilegal por más de seis horas por la Seguridad del Estado para que no participara en la misa ofrecida en Camagüey por el cardenal Beniamino Stela, enviado del papa Francisco a la Isla.

Según la ODCA, el acoso y la persecución contra Marcano Fabelo y otros familiares de presos políticos no son más que “prácticas represivas que buscan silenciar las voces de quienes denuncian los atropellos que sufren sus hijos o esposos en las cárceles del régimen, el mayor carcelero político de nuestra región”.