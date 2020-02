Detenido y amenazado con prisión ex preso político Ovidio Martín Castellanos

SANTIAGO, Cuba. – Este miércoles fue arrestado al salir de su casa el ex preso político Ovidio Martín Castellanos, miembro de la dirección de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide. Hace solo 15 días, Martín Castellanos fue liberado tras cumplir cinco meses en prisión por promover la Marcha de los Girasoles.

En la mañana de ayer, su vivienda amaneció sitiada por agentes del Ministerio del Interior (MININT). Cuando se dirigía a comprar comida para su bebé de meses, fue interceptado y conducido en auto de patrulla hacia la Tercera Unidad Policial, llamada La Motorizada.

Allí, las amenazas fueron muy directas: “Me dijeron que no me iban a permitir retomar mis funciones y avanzar, que si continuaba reestructurando la organización me iban a volver encarcelar”, denunció a CubaNet el coordinador de UNPACU.

Ovidio Martín es el coordinador de la célula Wilman Villar Mendoza. Actualmente debe dos multas de 500 y 150 pesos cubanos (CUP). La primera le fue impuesta el día 7 de septiembre de 2019, cuando fue arrestado días antes de ser víctima de un juicio sumario que le costaría cinco meses en prisión. La segunda fue a raíz de una visita que recientemente efectuó a la esposa de José Daniel Ferrer, donde la policía alega que violó el dispositivo de seguridad que allí mantienen desde hace más de dos semanas para impedir la entrada de activistas y beneficiarios de los proyectos comunitarios que se desarrollaban en las sedes.

“Yo les dije que no acepto ni firmo nada, que si querían podían dejarme allí detenido porque tienen todo el poder para violar impunemente y su respuesta fue que considerara salir del país con mi familia, porque ya debo dos multas y en cualquier momento volveré a ser condenado.”

Ovidio Martín con sus hijos (Foto: Cortesía de la autora) Ovidio Martín con dos activistas de UNPACU tras salir de prisión (Foto: Cortesía de la autora)

Durante la última prisión, el opositor realizó una huelga de hambre en protesta por la excesiva violencia que la policía política y la dirección del penal aplicaron contra él. Fue víctima de varias golpizas, hasta perder un diente. A causa de su firmeza sufrió celda de castigo e incluso presos al servicio de la policía le lanzaron excremento.

Los intentos del régimen por limitar a la UNPACU en su activismo visible, promoviendo en todo el país la iniciativa Cuba Decide, arreciaron el primero de octubre con el encarcelamiento de su máximo líder, José Daniel Ferrer García. Desde entonces, no sólo se han enseñado con la cabeza de la UNPACU, que ha sufrido en prisión tratos crueles e inhumanos, sino también con quienes consideran la columna vertebral del movimiento.

Desde el mes de octubre se han intensificado las amenazas de prisión con tratos extremos y crueles, excesivas multas, detenciones arbitrarias, retenciones domiciliares así como actos vandálicos y asaltos con robos a viviendas de sus principales líderes.