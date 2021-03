En paradero desconocido María Matienzo, periodista de CubaNet

MIAMI, Estados Unidos. – La periodista de CubaNet María Matienzo se encuentra en paradero desconocido desde la mañana de este viernes, cuando fue presuntamente arrestada por agentes de la Policía y la Seguridad del Estado, indicó a este medio su pareja, la activista antirracista Kirenia Yalit Núñez Pérez.

“María salió a botar la basura, y cuando regresaba se dio cuenta que en la esquina de La Rosa y Falgueras, había un policía político en la moto. Ella me dice: ‘Creo que tenemos vigilancia’. Caminó hasta allí y, al doblar, vio que había una patrulla en la misma (calle) Falgueras. Después de eso dejó de responderme. Yo empecé a llamar y llamar… Cuando bajé, lo más rápido que pude, ya no estaba la patrulla y María no se veía por todo esto”, contó Núñez Pérez a CubaNet.

Según la activista y coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, en la esquina de La Rosa y Falgueras se encontraban varios hombres a quienes les preguntó si habían presenciado el arresto de alguna persona. “Todos, con la cabeza en el piso: ‘No, no, yo no vi nada’. Pero sí se la llevaron, definitivamente. Ella ya no responde a nada. En un principio su móvil me daba timbre, timbre. La llamé, le mandé mensajes, y nada”.

“Evidentemente sí se la llevaron y la doy por desaparecida porque, además, anda sin carnet, sin nada. Solo bajó con el teléfono en la mano”, termina Núñez Pérez.

En los últimos meses, la Policía política ha hostigado insistentemente a María Matienzo y Kirenia Y. Núñez. A finales de enero de 2021, un oficial de la Seguridad del Estado cubano le “informó” a Matienzo que estaría vigilada y tenía prohibido salir de su vivienda.

En esa ocasión, los agentes de la Policía política dijeron a la reportera de CubaNet: “Estamos aquí (en las afueras de su casa), no tenemos más nada que hablar con usted, porque usted no va a hablar con nosotros, pero si usted sale a la calle estamos ahí y no va a poder salir”.

Este viernes, por su parte, Matienzo se mantiene desaparecida en paradero desconocido, confirmó Núñez Pérez.

