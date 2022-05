LA HABANA, Cuba. – El preso político Luis Robles Elizástigui fue desnudado y fotografiado este fin de semana en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, donde cumple una condena de cinco años de prisión.

El hecho ocurrió, según el propio Robles, el pasado sábado a las 5:00 de la tarde. Ese día los carceleros le quitaron la ropa y le hicieron fotografías “por delante y por detrás” bajo la mirada del jefe de Orden Interior del penal, el jefe de Unidad y otros oficiales.

“Yo no sé qué está pasando, hasta ahora la Policía no se había metido conmigo. No sé qué tienen planeado, me intriga para qué fueron esas fotos, [pero] de ellos no se puede esperar nada bueno. Eso me preocupa”, dijo en una breve llamada telefónica con CubaNet.

El joven preso de 29 años, quien recientemente fue sentenciado a cinco años de privación de libertad por los supuestos delitos de desobediencia y propaganda enemiga, denuncia también que a menudo los carceleros los sacan de su dormitorio sin ninguna justificación.

“El mismo sábado a las 2:00 de la mañana yo estaba sentado frente a mi cama y pasó el jefe de Guardia y me mandó a sacar. Me tuvieron como hasta las 7:00 de la mañana donde están todos los oficiales y luego me subieron [a la celda]”, dice.

En otras ocasiones, a Robles lo han sacado de madrugada con chaquiras (esposas en los pies) y lo han dejado encerrado durante horas.

Este 1ro. de mayo, de acuerdo con Robles, “tiraron [levantaron] a los presos a las 6:00 y pico de la mañana y los obligaron a todos a ver la marcha”.

Recientemente, Robles confirmó a CubaNet que había sido golpeado y sometido a aislamiento por protestar por unos zapatos que le fueron entregados tardíamente. En esa ocasión discutió con el reeducador llamado Ramoncito y fue golpeado por un guardia apodado “El Maya”.

“Esta vez no me dieron golpes pero en el otro viaje sí me dieron por la cabeza, me esposaron y el guardia se me encarnó”, detalló este lunes.

Según Landy Fernández Elizástigui, la Seguridad del Estado le ha sugerido a su hermano llegar a un “trato”. “El mismo día del juicio le propusieron que se arrepintiera de todo lo que había hecho y hasta lo han amenazado con meterme a mí a prisión”, dijo a este medio.

Sin embargo, en su sentencia se reconoce que Robles explicó en la vista oral “la forma en que ocurrieron los hechos, sus motivaciones para realizarlos (…), así como la satisfacción que sentía por lo que realizó, al poder expresarse y manifestar todo lo que pensaba”.

Varias organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado en contra de su encarcelamiento. “Una vez más, jueces al servicio del PCC castigan injustamente a un joven cubano por ejercer sus derechos a la libre manifestación y expresión”, tuiteó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Con el objetivo de impugnar la sentencia contra el joven preso político, sus familiares interpusieron un recurso de casación ante la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana. Hasta ahora, esperan respuesta.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.