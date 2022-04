LA HABANA, Cuba. – Este viernes 29 de abril, CubaNet conoció nuevos detalles sobre el altercado que desencadenó la más reciente represalia contra el prisionero de conciencia Luis Robles Elizástigui en el centro penitenciario Combinado del Este, el mayor del país, ubicado en la capital de la Isla.

El incidente se produjo a raíz de que Landys Fernández Elizástigui, hermano del preso político, llevara a la cárcel unos zapatos que el joven necesitaba con urgencia. No obstante, a pesar de no haber violado ninguna norma del centro carcelario, el oficial reeducador, un militar conocido como Ramoncito, no le entregó el calzado sino hasta unos días después, tras la intervención de un oficial superior a quien Robles le transmitió el reclamo.

El preso político apunta que, como represalia por sus protestas, fue golpeado y sometido durante varios días a aislamiento. Añade que tras sacarlo de la celda de castigo, las autoridades del penal lo amenazan con llevarlo a “corte disciplinaria”, aunque él no está al tanto de en qué consiste esa medida.

El joven puntualiza que, aunque sostuvo una enconada discusión con el reeducador Ramoncito, quien le propinó la brutal golpiza fue un guardia u oficial apodado “El Maya”.

Robles Elizásigui fue encarcelado el 4 de diciembre de 2020 por circular en el céntrico bulevar de San Rafael con un cartel en el que pedía libertad y el cese de la represión. Fue declarado prisionero de conciencia por la organización no gubernamental Prisoners Defenders a comienzos de enero de 2021.

El preso político, bajo prisión provisional en el Combinado del Este desde hace más de 12 meses, fue finalmente condenado a cinco años de privación de libertad el pasado mes de marzo, según confirmó a CubaNet su hermano, Landy Fernández Elizástigui.

